Simple Plan au 33e rang des 50 meilleurs albums pop-punk

Quand est venu le temps de concocter un palmarès des 50 meilleurs albums dans l’histoire de la musique pop-punk, le magazine «Rolling Stone» n’a pas oublié les Québécois de Simple Plan.

«No Pads, No Helmets... Just Balls», l’album qui a lancé la carrière internationale de quintette, figure en 33e place de ce classement mis en ligne mercredi sur le site web de la publication.

Le «Rolling Stone» a vanté le talent de Simple Plan dans la composition des chansons taillées sur mesure pour accompagner des scènes de comédies pour adolescents, très en vogue dans le milieu du cinéma au moment de l’émergence du groupe.

La nouvelle n’a pas échappé aux musiciens québécois. «En très bonne compagnie», a écrit le guitariste Jeff Stinco, relayant sur Twitter le lien vers le palmarès qui couronne «Dookie», de Green Day, à titre d’album phare de la scène pop-punk.

«Enema of the State» de Blink-182, «Rocket to Russia» des Ramones, «Milo Goes to College» des Descendents et «Take This To Your Grave» de Fall Out Boy complètent le top 5.

Plus loin, on retrouve aussi des albums de Bad Religion, The Offspring et Good Charlotte. Les Canadiens de Sum 41 sont aussi bien installés, en 15e position, avec «All Killer No Filler».