«Tôt ou tard, ça allait arriver» dénoncent les ambulanciers

Le décès survenu jeudi matin, à Val-Bélair, est une grave conséquence du manque d’ambulances sur le territoire, dénoncent l’ambulancier impliqué sur l’appel et l'Association des travailleurs du préhospitalier.

«On se court après la queue à longueur de journée», indique l’ambulancier Marc-André Delisle. C’est lui qui est intervenu sur l’appel à Val-Bélair, qui s’est malheureusement terminé par un décès.

Son véhicule était à Sainte-Foy lorsque l’appel est entré. À l’origine, il s’agissait d’un appel non urgent. Mais 24 minutes plus tard, l’état de l’homme de 58 ans s’est rapidement détérioré.

«La femme a rappelé, car son mari a commencé à vomir. Le monsieur est tombé inconscient. Dans un court laps de temps, il est passé d’une respiration efficace à inefficace», explique M. Delisle.

Le patient avait des problèmes de santé connus, il souffrait d’un cancer. La priorité a changé, dès que le patient est devenu inconscient.

«Il serait peut-être décédé de toute façon, mais reste qu’il y a eu un délai de 24 minutes pour qu’une ambulance soit en direction vers chez lui», poursuit-il.

Frédéric Maheux, de l'Association des travailleurs du préhospitalier, dénonce grandement ce délai de 36 minutes.

«On disait que, tôt ou tard, un événement malheureux allait arriver et c’est arrivé ce matin, malheureusement», déplore-t-il.

Normalement, même les appels non urgents sont donnés, lorsque des véhicules sont disponibles. «Il n’a pas été donné sur le coup, les gens ont rappelé, car l’état [du patient] s’était détérioré rapidement et 36 minutes plus tard, le patient était décédé», poursuit M. Maheux.

«On n’est pas surpris. Ça fait plusieurs fois que l’on essaie de démontrer le manque d’effectif et une surcharge de travail. Il y a tellement de surcharge à Québec, que c’est rendu que nous mettons des pancartes, comme celles électorales pour dire aux gens de faire attention, qu’ils entrent dans une zone à risque», indique M. Maheux.