Triotech et Ubisoft s’allient pour le marché de la réalité virtuelle

Le géant français du jeu vidéo Ubisoft s’allie avec l’entreprise montréalaise Triotech ce qui permettra notamment de créer une expérience de réalité virtuelle basée sur les jeux «Assassin’s Creed» ainsi que «Les Lapins crétins».

Ainsi, Ubisoft fournira le contenu pour le tout nouveau labyrinthe virtuel de Triotech, une «attraction combinant immersion complète et interactivité», présenté cette semaine, à Orlando, dans le cadre du salon annuel de l’International Association of Amusement Parks & Attractions.

«Nous avons suivi de très près l’évolution de la technologie en réalité virtuelle au cours des dernières années. Nous pensons que notre solution constitue une offre des plus intéressantes sur le marché lorsqu’on évalue le contenu et la technologie, mais surtout l’expérience client», a expliqué Ernest Yale, président et chef de la direction de Triotech.

Il sera possible d’en faire l’essai à Montréal puisque l’installation sera également au centre Ubisoft, à Pointe-Claire.

«Ce partenariat fait partie de la stratégie d’Ubisoft pour ouvrir de nouvelles perspectives aux univers élaborés de nos jeux vidéo», a souligné Deborah Papiernik, première vice-présidente aux nouveaux développements d’Ubisoft.

Fondée en 1999, Triotech emploie près de 200 employés au Canada, aux États-Unis et en Asie.