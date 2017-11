Un accusé fait référence à Guy Turcotte et Ugo Fredette

Un homme accusé de harcèlement, de menace de mort et de voies de fait à l’égard de la mère de ses deux enfants a tenu des propos inquiétants aux policiers en faisant référence aux cas de Guy Turcotte et d’Ugo Fredette.

C’est ce qui a été révélé, jeudi, dans le cadre de l’enquête sur remise en liberté d’Alain Chenel.

Selon la preuve présentée par la procureure aux poursuites criminelles et pénales, Me Gabrielle Guilbert, Chenel aurait non seulement été violent physiquement avec son ancienne conjointe, mais il aurait aussi tenu des propos qui ne laissaient pas place à l’imagination.

À la suite de la séparation du couple, en août 2016, les choses se sont corsées et le harcèlement a débuté.

En avril dernier, Chenel aurait pris la femme à la gorge pendant que les enfants se trouvaient dans la pièce voisine puis, en juillet, un appel via Facetime aurait été fait à la présumée victime, et Chenel aurait «conseillé» à son ex «de fermer sa gueule» sinon il allait «la tuer».

«Ma petite chienne, je te jure, tu n’en as pas pour longtemps, tu vas voir, je vais t’enlever tes enfants, tu ne les verras plus jamais», a brièvement résumé la poursuivante.

L’homme aurait ajouté que même s’il était «à Las Vegas», qu’il n’avait «qu’à faire un téléphone» pour trouver quelqu’un «qui allait lui faire la peau».

«Tu vas y passer dans six mois, dans un an ou dans dix ans, mais c’est sûr que tu vas crever ma tabarnak. Si tu en parles à ma famille ou à ta famille, je te tue», aurait-il ajouté.

Deux mois plus tard, il aurait envoyé une photo de sa main ensanglantée via message texte à son ex.

«Je viens de péter mon poêle au lieu de ta face. (...) Cache-toi bien, je suis en train de tout démolir dans la maison, après ça va être toi», aurait-il précisé sous la photo.

Inquiète, la dame a appelé les policiers qui se sont présentés au domicile de Chenel. Bien qu’il n’ait pas voulu que les agents entre chez lui, il aurait fait référence au cas Turcotte en mentionnant qu’il comprenait «pourquoi Guy Turcotte a tué ses enfants malgré le fait que ce n’est pas quelque chose qu’il ferait», ont noté les policiers.

Quelques jours plus tard, il aurait envoyé à la mère de ses enfants un article parlant d’Ugo Fredette, alors recherché pour enlèvement d’enfant puis accusé du meurtre de sa conjointe. Il en aurait ensuite rajouté il y a quelques jours. «C’est la goutte qui a fait déborder le vase», a conclu la procureure.

Le juge Alain Morand fera savoir vendredi si les garanties présentées par l’avocate de la défense, Me Myralie Roussin, sont suffisantes pour remettre Chenel en liberté.