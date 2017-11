«Une méchante gifle servie à l'UPAC», dit Bernard Drainville

Jacques Chagnon a de nouveau remis à l’ordre l’Unité permanente anticorruption (UPAC) aujourd’hui au Salon bleu lors de la lecture de sa décision dans le dossier de l’arrestation du député Guy Ouellette.

Le président de l’Assemblée nationale a blâmé l’UPAC, qui n’a «exprimé aucune sensibilité à l'égard de la situation particulière», soit la capture «du président de la commission parlementaire devant laquelle l'UPAC doit répondre». «Votre président a encore des doutes sur la manière dont les choses ont été faites», a-t-il déploré.

Le commentateur Luc Lavoie, de l’émission d’actualité politique «La Joute», à LCN, estime que ce nouveau chapitre qui touche l’organisation du commissaire Robert Lafrenière soulève la question fondamentale de la compétence de l’UPAC «au sens du professionnalisme versus de l’amateurisme».

«Ce qu’on peut voir dans l’épisode Guy Ouellette, c’est qu’ils n’y ont carrément pas pensé qu’il existait une telle chose qu’un privilège parlementaire», avance le jouteur. Si t’es pas capable de garder dans des voûtes barrées à triple tour des documents aussi sensibles, qui peuvent faire autant de mal, et qu’en plus t’es pas capable de savoir c’est quoi un privilège parlementaire, t’as un problème.»

«C’est une méchante gifle encore une fois que le président de l’Assemblée nationale a servie à l’UPAC, affirme le coanalyste Bernard Drainville. Et là, j’espère que l’UPAC a compris le message», ajoute-t-il, en se disant nullement impressionné par le communiqué de l’organisation, qu’il qualifie de «verbiage technocratique» et de «grand charabia incompréhensible».

Communiqué de l'UPAC

L’UPAC a en effet réagi par voie de communiqué en fin de journée. «Des actions sensibles en enquête sont réalisées avec la plus haute considération de la fonction d'un député et du privilège qui lui incombe, surtout lorsqu'il s'agit de procéder à des perquisitions ou encore, à son arrestation», a soutenu le corps policier, qui affirme respecter les institutions démocratiques.

Luc Lavoie, pas plus que son collègue Drainville, n’a à peu près rien compris du message de l’UPAC. «À tel point que je me demande pourquoi ils ont émis ce communiqué-là.»

Selon le jouteur, cela a toutes les apparences d’une preuve d’incompétence – «S’ils n’ont pas un service des communications capable d’écrire un communiqué lisible, ils ont un problème» – ou encore d’une manifestation de condescendance: «Nous, on connaît ça la démocratie, on respecte ça, puis on a entendu le président [Jacques Chagnon] et on va y penser. Wow!»

Caroline St-Hilaire y voit davantage de l’arrogance qu’un problème de communication. «C’est la deuxième fois en deux semaines qu’on les voit réagir avec un mépris total.»

«On dirait que M. [Robert] Lafrenière veut se faire congédier, que je ne serais pas surprise», poursuit-elle, pas du tout rassurée par la réponse de l’UPAC par communiqué.

«Je ne sais pas comment Pierre Moreau se sent aujourd’hui, s’il a applaudi son président. De toute évidence, ça fait deux fois que le président envoie une gifle à l’UPAC, ça fait deux fois que l’UPAC dit: "j’en ai rien à cirer". Et on n’avance pas, il n’y a pas d’accusation, il y a encore des fuites. Franchement, il y a des questions qui demeurent sans réponses», conclut-elle.