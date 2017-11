10 choses à savoir sur l’hiver 2017-2018

À quelques semaines du début de l’hiver, les Services météorologiques au Canada, aux États-Unis et en Europe interrogent les superordinateurs pour avoir une idée de la saison froide qui approche. Aurons-nous beaucoup de neige et de tempêtes? Le météorologue Gilles Brien fait le bilan des prédictions et des dernières tendances avec un aperçu exclusif sur l’hiver 2017-2018.

Un hiver plus froid avec plus de neige

1. L’hiver sera précoce avec un Noël blanc partout au Québec

2. Une tempête devrait toucher le sud du Québec en novembre ou au début décembre

3. Une tempête majeure frappera le sud du Québec dans le temps des Fêtes

4. Il pourrait y avoir plus de journées avec du verglas et du smog

5. Des averses de neige fréquentes et quotidiennes

6. Les vagues de temps glacial seront brèves dans le sud du Québec

7. Le mois de février pourrait connaitre un redoux prolongé

8. Une tempête de neige majeure devrait frapper au début de mars

9. Le printemps pourrait être retardé par le retour d’un vortex polaire fin mars

10. Les eaux plus chaudes sur la côte Est favoriseront des tempêtes maritimes