265 000 $ en neuf mois pour des consultants externes

La Commission scolaire des Rives-du-Saguenay a dépensé plus de 265 400 $, en neuf mois, dans l'embauche de consultants externes.

Quatre différents mandats ont été accordés, entre août 2016 et mai 2017, pour des services de soutien professionnel et administratif, et services de soutien à la gestion.

Les montants des contrats viennent d'être rendus publics. Pourtant, certains de ces mandats ont été accordés il a déjà plusieurs mois. La publication survient quelques jours après que TVA Nouvelles ait demandé certaines de ces informations via la Loi d’accès à l’information.

Le plus important mandat est celui donné à Gilles Vachon et sa firme, le Groupe PSY-COM, dont la facture s’élève à 171 391 $. M. Vachon a effectué de la consultation, de la formation et de l'accompagnement au sein de la commission scolaire.

«C'est effectivement extrêmement rare que l'on va en faire autant pour une commission scolaire. [...] Mais je peux vous dire qu'en termes de gouvernance, ça fait longtemps que je n'ai pas vu une situation aussi trouble. En fait, ça fait 35 ans que je travaille en éducation et je ne me souviens pas avoir vu une situation aussi trouble que celle-là», a soutenu M. Vachon, lorsque questionné par TVA Nouvelles.

Un autre mandat a été attribué à un consultant en éducation, Daniel Ouimet, ancien directeur général adjoint à la Commission scolaire Marie-Victorin. Le contrat se chiffre à 34 404 $ pour quelques mois.

M. Ouimet a été embauché par la directrice générale, Chantale Cyr, pour accompagner les directions des écoles secondaires. Ce dernier a d'ailleurs lui-même mis fin à son mandat avec la commission scolaire, quelques jours après l’annonce du départ, en congé maladie, de Mme Cyr.

«Moi, c'était contre mes valeurs. J'ai été habitué de travailler avec des gens où on travaillait ensemble. Et ça, je n'ai pas vu ça [à la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay]. Je constate plutôt des chicanes de clocher, des luttes de pouvoir, un inconfort chez les gens, du non-dit qui est très parlant. Je ne sens pas qu'on travaille sur les vraies priorités», a affirmé M. Ouimet pour expliquer son départ.

La Commission scolaire des Rives-du-Saguenay a aussi payé 32 651 $ et 26 962 $ pour des mandats spéciaux accordés à François Massé et à la Fédération des commissions scolaires du Québec.

Des contrats sans appel d’offres

Ces quatre contrats ont tous été accordés, de gré à gré, donc sans appel d'offres.

La directrice générale avait le pouvoir d'octroyer elle-même des contrats de moins de 50 000 $. Ce montant a été augmenté à moins de 100 000 $ le 1er juillet dernier.

Mais le 26 septembre, le conseil des commissaires a retiré complètement ce pouvoir à la directrice générale.

En octobre dernier, Québec a ordonné la tenue d’une enquête par le ministère de l’Éducation sur la gouvernance et la gestion au sein de la commission scolaire. Les enquêteurs du ministère ont interrogé plusieurs personnes. Le rapport final sera envoyé directement au ministre Sébastien Proulx.