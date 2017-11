Benjamin Hudon-Barbeau coupable de deux meurtres

Benjamin Hudon-Barbeau, connu du grand public pour sa spectaculaire évasion de la prison de Saint-Jérôme en 2013, a été déclaré coupable vendredi de deux meurtres et de deux tentatives de meurtre.

Le jury n’a visiblement pas retenu les explications de cette ancienne « étoile montante » des Hells Angels qui avait expliqué être victime d’un complot de la police.

Ordonnance

Il a déclaré Hudon-Barbeau coupable de meurtre au premier degré sur Pierre-Paul Fortier et de meurtre au second degré sur Frédérick Murdock.

Les deux tentatives de meurtres dont Hudon-Barbeau a été reconnu coupable visaient Vincent Pietrantonio ainsi qu’un autre individu dont une ordonnance de la cour interdit de divulguer l’identité.

Dans cette affaire, le procureur a convaincu les jurés que le criminel avait incité son complice Ryan Wolfson, condamné lui aussi pour le meurtre de Frédérick Murdock, à tuer.

Le procureur Steve Baribeau a d’ailleurs affirmé qu’Hudon-Barbeau, qui n’a pressé la gâchette dans aucun des meurtres, s'était servi de Ryan Wolfson comme d’une « arme ».

Complot

Alors que Me Baribeau disait de l'ancien affilié aux Hells Angels qu'il avait des raisons de s’en prendre à chacune des victimes, celui-ci niait en bloc l'ensemble des accusations et parlait plutôt d’un complot de la police et de la Couronne.

« [Mon implication dans les meurtres], ça, c’est vous et vos amis policiers qui ont inventé ça. Ils ont voulu que je sois délateur et ils m’ont offert de grosses sommes d’argent », déclarait-il au procureur.

Benjamin Hudon-Barbeau prétendait ne pas connaître Pierre-Paul Fortier et Frédérick Murdock et n'avoir donc aucune raison de vouloir leur peau.

Quant à Vincent Pietrantonio et la seconde victime de tentative de meurtre dont l'identité est protégée, Hudon-Barbeau expliquait qu’ils étaient des amis.

Habitué des séjours en cellule, Hudon-Barbeau s’était fait connaître du grand public en s’évadant en hélicoptère de la prison de Saint-Jérôme en mars 2013, avec l'aide de deux complices.

La police l'avait interpellé dans un chalet seulement quelques heures plus tard, au terme d'une course poursuite qui s’était conclue par un échange de coups de feu.