Des débris contaminés toujours sur place, un an après l’incendie

Un an après un violent incendie qui avait ravagé un immeuble patrimonial du centre-ville de Montréal, un problème de santé publique réapparaît au grand jour.

C’est que la présence d’amiante avait semé l’inquiétude et que de nombreux débris contaminés se trouvent toujours sur le terrain. Un échafaudage temporaire qui ceinture celui-ci tient à l’écart les passants.

Le bâtiment, qui était alors en rénovation et que le feu a complètement détruit, était situé à l’angle du boulevard Saint-Laurent et de la rue Viger, en plein cœur du quartier chinois.

Le dossier traine en longueur depuis et tout indique que plusieurs mois pourraient encore s’écouler avant que quelque chose de concret ne survienne.

Les propriétaires de l’époque ont fait faillite et une institution financière a repris possession du terrain, devenant créancier. La banque n’avait pas vraiment l’intention de faire décontaminer le terrain.

Dans l'immédiat, l'un des problèmes est que l’immense toile qui est installée autour du site devra être retirée pour l’hiver. Cela exposera de nouveau les débris à l’air libre d’ici à ce qu’une première bordée de neige vienne les recouvrir.

Décontamination coûteuse

Le coût de l’opération de décontamination s’élève au minimum à 600 000$, comme le rapportait TVA Nouvelles en juillet dernier.

En pleine campagne électorale, au milieu de l’été, Valérie Plante avait alors critiqué la lenteur de l’administration Coderre à faire avance le dossier.

«Nous sommes une ville ayant un patrimoine architectural phénoménal et nous devons le protéger», affirmait celle qui allait devenir la première mairesse de Montréal moins de quatre mois plus tard.

«Pour cela, il faut agir en amont. C’est ce que je m’engage à faire comme mairesse: avoir plus d’inspecteurs sur le terrain, pouvoir compter sur un répertoire [des bâtiments patrimoniaux] qui est mis à jour régulièrement et être plus actif pour les propriétaires récalcitrants qui ne s’occupent pas de leurs bâtiments.»

Il faudra surveiller si les bonnes intentions exprimées par la mairesse Plante se traduiront par des actions concrètes. Car un an plus tard, un constat s'impose: on est quasiment au même point qu'au lendemain du gigantesque brasier.