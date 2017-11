Des préposés veulent leur juste part

Les ressources intermédiaires offrent une meilleure qualité de vie aux résidents qui, autrement, se retrouveraient en CHSLD. Toutefois, plusieurs employés dénoncent le fait qu'ils soient moins bien rémunérés que ceux qui accomplissent une tâche similaire.

13 dollars de l'heure, c'est le salaire moyen des préposés dans ces ressources. L'association qui les représente se plaint de ne pouvoir leur offrir un salaire décent avec le financement qui leur est octroyé.

«Nos préposés aux bénéficiaires ont plus de responsabilités que ceux en CHSLD, parce que nous n'avons pas d'infirmières sur place en permanence», explique Michel Clair, président du C.A. de l'Association des ressources intermédiaires d'hébergement du Québec.

«Quand on pense qu'en 1987, nous, on recevait 152 dollars par jour. Trente ans plus tard, on reçoit 120 dollars par jour, par personne», lance Pierre Bélanger de la Fondation le pilier.

L'entente nationale entre le gouvernement et les ressources intermédiaires est échue depuis deux ans.

«Ça traîne, vous avez raison, mais parce qu'en face de nous, à cette étape-ci, il n'y a pas nécessairement la souplesse requise, à mon avis, pour conclure cette négociation-là. Mais nous souhaitons, nous, la conclure le plus rapidement possible», de dire le ministre de la Santé, Gaétan Barrette.

Alors que l'association prépare une semaine de mobilisation, une rencontre pourrait avoir lieu mardi avec le comité patronal de négociation du secteur de la santé.