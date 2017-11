Elle veut trouver l'assassin de sa soeur

Une femme des Laurentides demande à un meurtrier toujours en liberté de lui révéler pourquoi il a tué sa sœur il y a 20 ans.

Sophie Champagne, 22 ans, a été étranglée au point où un os de son cou s’est fracturé. Elle a ensuite été poignardée à une quinzaine de reprises dans son domicile de Saint-Roch-de-l’Achigan, dans Lanaudière, le 18 novembre 1997. Deux coups de couteau l’ont atteint directement au cœur.

Le meurtrier n’a jamais été accusé et est toujours recherché. Même après deux décennies, la colère de Carole Champagne est toujours aussi intense. Elle veut trouver l’assassin, mais surtout savoir pourquoi sa sœur Sophie a été tuée.

Sophie Champagne avait été trouvée par son conjoint, qui avait quitté le travail plus tôt ce jour-là. L’arme du crime a aussi été récupérée dans l’appartement de Mme Champagne. Il n’y avait pas de signe d’introduction par effraction, de vol ou d’agression sexuelle, selon les journaux de l’époque.

Photo de courtoisie

Souffrante

La grande sœur de la victime, qui était âgée de 27 ans à l’époque, implore aujourd’hui le tueur de lui donner des réponses.

«Tout ce qui me reste maintenant, c’est de savoir pourquoi. Pourquoi on nous a enlevé toutes nos vies, nos souvenirs ? Pourquoi ? Juste ça», implore Carole Champagne.

Elle devient triste et morose chaque mois de novembre et n’arrive pas à faire son deuil.

«Ce n’est pas les policiers qui peuvent répondre aux questions qui me restent, c’est juste la personne qui m’a enlevé ma sœur», mentionne-t-elle.

Selon elle, c’est comme si on lui avait arraché la moitié du cœur quand Sophie Champagne a été assassinée, elle qui était une femme enjouée, artistique, rigolote et heureuse.

«J’aimerais tellement qu’on mette un visage sur le meurtrier ou la meurtrière», dit-elle.

Depuis la mort de sa sœur, Carole Champagne a enterré son père, puis sa mère. Sans autre frère ni sœur, il lui reste ses trois enfants et son conjoint.

«La vie, ce n’est pas supposé être comme cela. J’envie tellement les gens qui ont des sœurs ou des frères», dit-elle.

Consoler

Pour se consoler, elle chérit un beau moment passé avec sa sœur. Trois mois avant son meurtre, Sophie Champagne avait passé une semaine chez ses parents, qui demeuraient à un coin de rue de l’endroit où vivait Carole Champagne, à Rivière-Rouge.

Un soir, Sophie Champagne est allée chez elle, et les deux sœurs ont bu, ont ri et ont jasé toute la nuit. Carole Champagne l’a accompagnée à pied chez ses parents au petit matin. Elle a ensuite bordé sa petite sœur, qui était éméchée, mais très heureuse.

«Je l’ai revue après, mais pour moi, c’est ça le dernier vrai souvenir. Quand je l’ai couchée le soir», raconte-t-elle.

Par ailleurs, elle tient à remercier l’organisme Cold Cases Media pour un soutien qui lui fait grand bien.

L’enquête sur le meurtre ne progresse plus

La Sûreté du Québec lance un appel afin de trouver de nouveaux témoins, car l’enquête sur le meurtre de Sophie Champagne stagne depuis un moment.

Un suspect avait été arrêté à l’époque, mais il n’a jamais été accusé, selon Martine Asselin, de la Sûreté du Québec.

Elle croit que quelqu’un pourrait bien détenir un bout de casse-tête permettant de dénouer l’affaire.

«Il y a quelqu’un quelque part qui sait quelque chose, mais qui à l’époque, n’a pas voulu parler. Cette personne pourrait le faire maintenant et faire cheminer l’enquête», dit-elle.

La porte-parole de la Sûreté du Québec confirme que les enquêteurs n’ont pas reçu de nouvelles informations récemment dans ce dossier.

Récompense

L’organisme Échec au crime offre toujours une récompense pouvant atteindre 2000 $ à quiconque fournirait une information permettant de faire déboucher l’enquête.

«L’information doit parvenir à Échec au crime par ligne téléphonique ou par le site web. On la reçoit de façon complètement anonyme et on la remet ensuite à la police», explique le président de l’organisme Tom McConnel.

Quiconque aurait des informations peut contacter Échec au crime au 1-800-711-1800 ou encore la centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264.