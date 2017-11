Il laisse ses enfants pour une semaine de vacances et revient 7 mois plus tard

Un père de famille a été condamné à 18 mois de prison pour avoir laissé ses enfants seuls pendant près de sept mois.

L’homme de 42 ans, originaire de Tielt en Belgique, a expliqué au tribunal qu’il ne devait partir qu’une semaine en République dominicaine, son pays natal.

Or, il n’est revenu en Europe que sept mois plus tard, laissant ses enfants de 10 et 15 ans tout seuls à la maison.

«Je ne me sentais pas bien dans ma peau et je voulais y partir pour une semaine. Je me sens mieux en République dominicaine qu’ici», aurait-il expliqué à la police à son retour.

«Je n’ai eu l’argent pour me payer un vol retour qu’à la fin de l’année.»

C’est la fille aînée de la famille qui a prévenu la direction de son école, inquiète de cette absence prolongée, rapporte le quotidien flamand Het Laatste Nieuws.

Selon le journal, le père n’aurait éprouvé aucun remords et n’aurait pas réalisé qu’il avait mis la sécurité de ses enfants en danger.

Ces derniers ont été placés dans une famille d’accueil, puisque leur mère les a abandonnés pour retourner elle aussi dans son pays d’origine, la République dominicaine.