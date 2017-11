Il y aura recomptage judiciaire dans Sainte-Thérèse-de-Lisieux

Le tribunal a «constaté de nombreuses irrégularités» sur les relevés de vote à Sainte-Thérèse-de-Lisieux, exigeant un second dépouillement dans le district où la colistière de Jean-François Gosselin a été élue par une courte majorité de 69 voix.

Le juge de la Cour du Québec accueille la demande de recomptage de la conseillère sortante d’Équipe Labeaume, Marie-France Trudel.

«Le tribunal constate que de nombreuses irrégularités apparaissent à la face même de plusieurs des 69 relevés du dépouillement pour le poste de conseiller du district», indique le juge Pierre A. Gagnon.

Le 5 novembre dernier, la conseillère sortante, Marie France Trudel, a perdu aux mains de la colistière de Jean-François Gosselin le siège qu’elle possédait depuis 12 ans dans le district de Sainte-Thérèse-de-Lisieux.

Elle réclame depuis un recomptage judiciaire, affirmant avoir «des motifs raisonnables de croire qu’un scrutateur a compté ou rejeté illégalement des bulletins de vote ou dressé un relevé du dépouillement inexact».

Après analyse, des irrégularités ont été observées par le tribunal sur «40 % des relevés» de dépouillement.

Le juge mentionne dans sa décision que le nombre de bulletins de vote reçus à l’ouverture de nombreux bureaux dans le district ne concorde pas avec la somme des bulletins dépouillés après l’élection. Au total, 16 relevés de dépouillement posent problème.

De plus, de nombreux renseignements sont absents sur des relevés du dépouillement.

Des erreurs se sont aussi glissées dans le relevé de dépouillement du vote par anticipation.

Contestation

Québec 21 avait contesté la demande. L’avocat de Jean-François Gosselin prétendait que Marie-France Trudel devait prouver qu’un recomptage lui procurerait la victoire. Il soutenait qu’un écart de 69 voix était trop large afin d’infirmer la décision de la population.

Or, «le tribunal n’est pas d’accord», indique le document. «Le législateur n’exige pas que le candidat qui requiert un nouveau recensement démontre qu’il a des chances de l’emporter», soutient la décision, car toute personne peut présenter une demande.

Ce second dépouillement empêchera le chef de Québec 21, Jean-François Gosselin, de participer au premier conseil de ville lundi soir prochain. Ce dernier n’a toujours pas été assermenté.

Le dépouillement débutera le 21 novembre.

Révision complète?

Lors du débat en cour du Québec, l’avocat de Mme Trudel plaidait qu’en ouvrant les boîtes de scrutin qui sont scellées, les avocats pourraient analyser les registres électoraux et les listes électorales, et y déceler des anomalies. «Il pourrait y avoir des enquêtes», avait mentionné Me Joseph-André Roy.

Maintenant que le tribunal a accordé le recomptage, la procédure «permettra d’examiner le contenu de l’urne, laquelle doit comprendre les enveloppes contenant les bulletins de vote, le registre du scrutin et la liste électorale», relate le juge.

Si Équipe Labeaume y trouve des anomalies, le parti pourrait se trouver vers la Cour supérieure et réclamer l’annulation complète de cette élection dans le district Sainte-Thérèse-de-Lisieux. Ils ont 30 jours à la suite de l’élection pour faire cette demande.