La mission du Canada modifiée en Irak

L’État islamique est en train de perdre son dernier bastion. Un peu plus de trois ans après le début de l’opération contre le groupe armé en Irak, les Forces canadiennes modifieront leur mission.

Ces dernières expliquent qu’il reste environ sur le terrain (en Irak et en Syrie) entre 1 500 et 3 000 combattants de l’État islamique.

Les combattants ont donc été presque tous chassés des villes d’importance, des centres urbains et des infrastructures stratégiques et cela fait en sorte que les Forces canadiennes modifient leur mission notamment en rapatriant au pays l’avion Aurora qui permettait de faire de la surveillance et en envoyant là-bas un autre avion Hercules qui permet de transporter du personnel et de l’équipement.

L’armée va également faire plus de formation parce qu’en se retirant des villes, les combattants de l’État islamique ont laissé sur le terrain des engins explosifs improvisés.

Il y a donc des formateurs qui vont aider les forces de sécurité irakiennes à détecter et à désamorcer ces explosifs.

«Il y a plus de 660 000 citoyens qui n’ont pas pu encore s’en aller dans leurs villes où il y a beaucoup d’explosif. Donc, on est maintenant environ 20 ingénieurs de l’Armée canadienne qui donneront des cours sur ces explosifs», explique Daniel Macisaac, commandant, Force opérationnelle interarmées, en Irak.

Les nouveaux soldats déployés seront des bases de Trenton et de Petawawa, en Ontario.

Il y aura environ 850 militaires canadiens sur le terrain pour cette mission.