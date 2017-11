Le Groupe Atwill-Morin s’installe dans la région de Québec

Le Groupe Atwill-Morin, spécialisé en maçonnerie et en réhabilitation d’immeubles patrimoniaux, ouvrira des bureaux à Saint-Augustin-de-Desmaures afin d’assurer sa croissance dans la région de Québec ainsi que dans l’est de la province.

Le Groupe Atwill-Québec a ainsi acquis un site de 45 000 pieds carrés et un centre stratégique d’entreposage dans cette municipalité située en banlieue de Québec.

L’entreprise, dont le siège social se trouve à Montréal et qui dispose de bureaux à Ottawa, espère ainsi accroître ses opérations dans la région de Québec ainsi que dans l’est de la province, disant, par communiqué, «que le grand Québec devient ainsi l’un de ses deux pôles stratégiques de rayonnement».

Le Groupe a obtenu un mandat de 4,5 millions $ pour piloter d’importants travaux de restauration du Fort de Lévis, qui seront achevés au printemps prochains.

«Cette passion pour l’entrepreneuriat et la maçonnerie héritée des deux générations précédentes nous a mené à la réalisation d’un important mandat sur le site historique du Fort de Lévis, érigé entre 1865 et 1872 par les Britanniques, sur les hauteurs de Lévis, et qui a fait partie intégrante du système défensif de la ville de Québec», a expliqué Matthew Morin, président et chef de la direction du Groupe Atwill-Morin.

«La réhabilitation de ces fortifications de Québec sur les hauteurs de Lévis, au sud du Saint-Laurent, exige que nous fassions preuve d’une minutie quasi chirurgicale», a indiqué de son côté le président de la Division Québec du Groupe Atwill-Morin, Sébastien Delli Colli.

Selon ce dernier, la déconstruction de la fortification de Lévis «entraîne sur ce site protégé des opérations rigoureuses d’arpentage, de démantèlement, de numérotation, et d’entreposage de pas moins de 7000 pierres qui constituent l’un des murs de la fortification du Fort 1 de Lévis».