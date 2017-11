Le tyran de la Beauce admet avoir fait «du dommage»

«Je suis conscient que j’ai fait une vie dure aux enfants comme c’est pas possible. [...] Ce que j’ai dit [au procès], je l’ai fait, pis je le sais que je suis coupable.»

C’est en ces mots, en sanglotant devant ses victimes complètement exaspérées et visiblement insultées, que le tyran de la Beauce a terminé son témoignage pour sa défense à son propre procès, vendredi, au palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce.

L’accusé de 63 ans, qui aurait fait régner la terreur dans sa famille composée de neuf enfants pendant près de 20 ans, a cependant encore nié, au deuxième jour de son témoignage, plusieurs événements troublants de violence physique, psychologique et sexuelle qui ont été racontés par ses victimes.

«Je ne me souviens pas»

«Il s’en est trop dit des affaires que j’ai pas faites», a-t-il laissé tomber à un certain moment. «Je n’ai pas fait ça» et «je ne me souviens pas de ça» sont des phrases qu’il a souvent répétées en réponse aux questions.

S’il a admis certains faits encore vendredi – il a reconnu des relations ou contacts sexuels avec deux voisines mineures, jeudi –, l’accusé a soutenu que son intention n’était jamais de « faire mal ». Il s’agissait de gestes «involontaires» ou les événements ne s’étaient pas déroulés comme les victimes les ont décrits.

«J’ai jamais fait ça»

Concernant l’épisode où il se serait masturbé devant l’une de ses filles et lui aurait demandé une fellation, il a démenti, expliquant plutôt lui avoir déjà «pris un sein» lors d’un autre événement.

«Je l’ai dit, je suis venu ici pour dire les affaires et j’ai pensé à ça, et j’ai jamais fait ça.» Il a aussi nié le troublant récit de l’une de ses filles, alors âgée de 13 ans, qu’il aurait masturbée alors qu’elle était assise sur lui, sur une chaise berçante.

«J’ai dit: “Veux-tu te faire bercer?” Elle a dit oui. [...] Je l’ai touchée peut-être en voulant la replacer, mais si je l’ai touchée, c’était réellement involontaire», a-t-il soutenu, debout dans le box des accusés.

«Force raisonnable»

Les épisodes de violence inouïe dont il aurait fait preuve à l’endroit de ses enfants n’ont jamais eu lieu, selon son récit.

Le sexagénaire s’est décrit comme un père absent et autoritaire, angoissé, « pourri » dans les relations interpersonnelles, qui a déjà donné des «tapes sur les fesses», mais qui n’a jamais battu à coups de poing, de pied, de pelle ou de ceinture ses neuf enfants. L’accusé dit ne pas se souvenir, notamment, d’avoir frappé la tête d’un de ses fils à une dizaine de reprises sur les barreaux d’un lit en fer forgé.

S’il a parfois utilisé la «force raisonnable» pour faire de la discipline, a-t-il plaidé, «ce n’était pas de la violence».

Le tyran, qui fait face à 62 chefs d’accusation, dont agressions sexuelles, voies de fait, menaces de mort et séquestration à l’endroit de 13 victimes, sera contre-interrogé par le procureur de la Couronne, Me Nicolas Champoux, lundi.