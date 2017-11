L’équipe féminine de bobsleigh du Nigeria se qualifie pour les Olympiques

L'équipe féminine de bobsleigh du Nigeria s'est qualifiée pour les prochains Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang, devenant ainsi la première équipe africaine à participer à l'évènement dans cette discipline.

La fédération nigériane de bobsleigh et de skeleton a publié vendredi sur son compte instagram une photo des trois membres de l'équipe, se tapant dans les mains en signe de victoire.

Les trois jeunes femmes, Seun Adigun, Ngozi Onwumere et Akuoma Omeoga, anciennes sprinteuses - Adigun avait notamment participé au 100 m haies aux JO de 2012 -- nées et élevées aux Etats-Unis mais concourant pour le Nigeria, ont réussi leur dernière descente de qualifications jeudi à Calgary.

«Nous sommes littéralement en extase. C'est le moins que l'on puisse dire. Nous sommes tellement fiers de notre équipe féminine de bobsleigh, qui s'est qualifiée pour les Jeux olympiques d'hiver», s'est réjoui la fédération nigériane.

La qualification de cette équipe improbable - les températures actuelles au Nigeria dépassent les 35 degrés - n'est pas sans rappeler celle de l'équipe masculine de Jamaïque, qui avait participé aux JO de 1988 de Calgary, inspirant ensuite le film «Cool Runnings» sorti en 1993.

Les trois Nigérianes n'ont d'ailleurs rien fait pour stopper la comparaison. Elle ont récolté via le sociofinancement les 150 000 dollars nécessaires pour s'entraîner et participer aux compétitions, et ont réussi via une campagne marketing active notamment sur les réseaux sociaux à attirer des commanditaires prestigieux comme Visa ou la marque de vêtements de sport Under Armor.

«Nous sommes sur un continent où il est impossible ne serait-ce que d'imaginer pouvoir descendre sur de la glace à 130-145 km/h «, avait souligné Seun Adigun en avril à la BBC. «Mais mon but est de réussir à amener l'équipe de ce pays (le Nigeria) et de continent (l'Afrique) aux Jeux olympiques», avait-elle ajouté.

Au Nigeria, beaucoup ont été surpris d'apprendre la qualifications des trois jeunes femmes, car peu de gens dans ce pays tout entier dévolu au football étaient au courant qu'il existait une équipe nigériane de bobsleigh.

«Honnêtement, je ne suis pas trop sûr de savoir ce qu'est une équipe de bobsleigh. Mais peu importe, allez le Nigeria !», a ainsi commenté un internaute sur Twitter.