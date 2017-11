Les régions tardent à obtenir internet haute vitesse

Le programme «Brancher pour innover» qui vise à soutenir le déploiement de la haute vitesse pour internet en région partout au pays accuse un certain retard. Tous les délais ne sont pas respectés. Un entrepreneur de Matane qui a déposé un appel d’offres s’impatiente.

Le président de Communication Internet Morin, Paul-André Morin, ne sait toujours pas quand il aura une réponse du fédéral. Initialement, selon lui, il devait recevoir une réponse à la fin du mois d’août.

Son projet prévoit le déploiement de 1200 kilomètres de fibre optique pour desservir les communautés rurales des MRC de La Mitis, de la Matanie et de la Matapédia avec un service téléphonique, internet et télévisuel. Les délais qui s'accumulent mettent en péril sa proposition.

«Mes investisseurs privés disent : «il se passe quoi? On fait quoi avec l’argent? Cet argent-là, on pourrait l’investir ailleurs, faire rouler l’économie ailleurs. Ton projet retarde, on pense à mettre l’argent ailleurs». Moi, ça commence à me causer des problèmes vraiment majeurs», souligne Paul-André Morin.

Au Camping Annie, à Métis-sur-Mer, l’absence d’une connexion internet haute vitesse a un impact majeur sur les activités de l’entreprise, entre autres, pour le système de réservation. De plus, il arrive que des clients décident d’écourter ou même d’annuler leur séjour dans l’établissement.

La gérante, Nellie Bouchard, espère que les entreprises de la région ayant déposé des appels d’offres au programme auront des réponses rapidement. Selon elle, l’industrie touristique de la région de La Mitis pourrait en souffrir.

Le député d’Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia, Rémi Massé, travaille sur le dossier depuis son élection. Le programme est victime de son succès expliquant ainsi les délais.

«J’ai bien hâte qu’on puisse brancher bon nombre de nos villes et villages des régions. Ceci étant dit, est-ce qu’on va pouvoir combler l’ensemble des besoins? C’est clair que non. On continue donc notre travail de député. [..] Il y aura une bonne annonce qui sera faite par le ministre Navdeep Bains pour le Québec et ses régions», explique le député.