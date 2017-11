L'ex-instructeur de conduite aurait fait au moins 12 victimes

De nouvelles présumées victimes d'un ex-instructeur de conduite de la région de Laval brisent le silence, mais les autorités croient que d'autres ne se sont pas encore manifestées.

Yvon Boulet, 71 ans, était de retour en cour jeudi au palais de justice de Laval. C'est à ce moment que l'on a appris que le nombre de présumées victimes est passé de 4 à 12.

Arrêté le 12 octobre dernier, Boulet a été instructeur de conduite dans les secteurs de Laval et Saint-Eustache pendant une vingtaine d'années.

Le Service de police de Laval croit qu'en raison de cette longue période de temps, Boulet pourrait avoir fait d'autres victimes.

«Notre plus vieux dossier à ce jour date de 1983 et le plus récent en juin 2017, suite à la médiatisation que vous avez fait au mois d'octobre, on a huit nouvelles victimes qui se sont ajoutées», explique Geneviève Major de la police de Laval.

«Étant donné qu'on est rendu à 12, on croit que sur une période de 30 ans, il y a de fortes possibilités qu'il y ait d'autres personnes qui n'aient pas dénoncé», poursuit Mme Major.

Rappelons que lors de l'émission «Le 9 heures», une femme avait témoigné de l'agression dont elle avait été victime et de celle que sa fille a subie quelque vingt ans plus tard.