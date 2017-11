Les proches de Léopold Beaudoin, disparu depuis cinq jours dans le Centre-du-Québec, sont inquiets et demandent à la population d’ouvrir l’œil pour aider à le retrouver.

«Juste à l’idée de penser qu’il est dans l’eau glacée, c’est très difficile», a expliqué sa nièce Carole Lemay, en entrevue à l’émission Le 9 heures.

L’homme de 84 ans a été vu pour la dernière fois chez lui le matin du 12 novembre dernier, à Deschaillons. Mais son véhicule a été retrouvé à son chalet de Lotbinière par la suite.

Il mesure 5 pieds 4 pouces et pèse environ 160 livres. La Sûreté du Québec (SQ) dit que toutes les hypothèses sont sur la table à ce moment-ci pour expliquer sa disparition.

gracieuseté

«C’est une personne qui est en santé, qui n’a aucun problème cognitif, donc c’est certainement une malchance ou un accident qui lui est arrivé», poursuit Mme Lemay.

La famille de M. Beaudoin souhaite que les gens qui habitent le secteur, tout particulièrement près des rives du fleuve Saint-Laurent, soient attentifs à tout détail permettant de retrouver leur oncle. Jusqu’à maintenant, les recherches menées à l’aide de l’hélicoptère de la SQ n’ont rien donné ; elles devraient cependant reprendre aujourd’hui pour survoler le fleuve à marée basse, histoire de donner un autre point de vue sur le cours d’eau.

«C’est un bon monsieur, tout le monde le connaît. C’est un homme qui rendait service à tout le monde, aucune malice», décrit son neveu, Nelson Castonguay.

La famille ne se fait pas d’idée sur la suite. «C’est certain que les chances de le retrouver en vie, on a déjà compris qu’on avait peu de chances à cet égard... Par contre, pour notre famille, et pour nous aider à faire notre deuil, on veut le ravoir», explique sa nièce.