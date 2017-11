Plus d'heures travaillées pour moins de prestations

Les travailleurs saisonniers de la Côte-Nord devront travailler 70 heures de plus pour toucher dans les faits trois semaines de prestations de chômage de moins.

L’organisme Action Chômage Haute-Côte-Nord estime que la période du «trou noir» sera très longue cette année. Le trou noir est cette période sans revenus que vivent les travailleurs saisonniers entre la fin des prestations d’assurance-emploi et le retour au travail.

Action-Chômage Haute-Côte-Nord prévoit d’ailleurs une manifestation le 24 novembre prochain à Forestville pour se faire entendre du gouvernement.

La députée de Manicouagan déplore elle aussi les effets pervers de cette baisse du taux de chômage pour les travailleurs saisonniers. Elle compte déposer un mémoire avec des pistes de solution.

Le gouvernement fédéral réalise une moyenne du taux de chômage parmi 18 MRC de l'Est-du-Québec pour déterminer les prestations d'assurance-emploi sur la Côte-Nord. Avec ce système, le taux de chômage est passé de 9 à 7 % dans la région entre mai et novembre 2017.

Action Chômage Haute-Côte-Nord croit que l’exode et le vieillissement de la population faussent les données. Quarante pour cent des 15 000 travailleurs saisonniers du Canada se trouvent au Québec, et en particulier sur la Côte-Nord et dans l’Est-du-Québec.