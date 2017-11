Prévoyez vos déplacements sur les routes en fin de semaine

C’est le calme avant la tempête sur la plupart des régions du Québec, vendredi, alors qu’on prévoit des conditions météorologiques plus difficiles à venir dans le courant de la fin de semaine.

Une intense dépression qui nous provient de chez nos voisins du Sud risque de frapper la province dès samedi.

Les régions près du fleuve Saint-Laurent et au sud de ce dernier, incluant Montréal et Québec, sont sous le coup d’un bulletin météorologique spécial d’Environnement Canada, qui annonce de la neige, du verglas et de la pluie sur ces secteurs.

Les automobilistes sont d’ailleurs invités à prévoir leurs déplacements parce que les conditions routières pourraient bien être pénibles dans plusieurs régions de la province.

L’Outaouais, l’Abitibi-Témiscamingue et certaines zones des Laurentides devraient être balayées par une tempête hivernale dès demain. Une quinzaine de centimètres de neige pourraient s’accumuler au sol, voire davantage.

Enfin, un avertissement d’onde de tempête a été émis pour la péninsule gaspésienne, où on craint des déferlements de vague et des débordements côtiers.