Quatre morts dans une collision entre un hélicoptère et un avion de tourisme

Quatre personnes sont mortes vendredi dans une collision entre un hélicoptère et un avion de tourisme dans le sud-est de l'Angleterre, a annoncé une porte-parole de la police locale.

L'accident est intervenu à la mi-journée et a impliqué un Cessna 152 et un hélicoptère, transportant chacun deux personnes, a déclaré Rebecca Mears, chef de la police de Thames Valley.

Elle n'a pas donné d'indications sur l'âge et le sexe des victimes et a indiqué qu' «il était trop tôt pour dire quelles étaient les causes de l'accident», qui s'est produit à une trentaine de kilomètres d'un aérodrome.

«Notre priorité est de rechercher les proches (des victimes), de les informer et de les soutenir avec des officiers spécialisés, à mesure que nous progressons dans notre enquête sur place», a-t-elle expliqué.

L'enquête est menée par la police et par le bureau d'enquête britannique sur les accidents d'avion, l'Air Accidents Investigation Branch (AAIB).

Une porte-parole du service d'ambulances de South central avait indiqué plus tôt dans la journée avoir «reçu un appel à 12h09 signalant une collision impliquant un hélicoptère et un avion» près d'Aylesbury dans le Buckinghamshire.