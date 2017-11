«S’il faut aller devant le tribunal, on va défendre notre loi» - Lucie Charlebois

Québec a déposé jeudi son projet de loi sur la légalisation du cannabis à l’Assemblée nationale, un cadre législatif différent de celui du fédéral et qui ne renflouera pas les coffres de l’État, du moins pour le moment.

De passage dans les studios du Québec Matin vendredi, la ministre de la Santé publique Lucie Charlebois a détaillé le raisonnement derrière son projet de loi qui créera notamment la Société québécoise du cannabis (SQC), une société d’État indépendante et différente de la SAQ.

«On lui a donné un mandat différent. Le but de la SQC, ce n’est pas de faire des profits, c’est d’informer et d’éduquer la population», explique la ministre.

Sauf que la création d’une nouvelle société d’État représente des coûts. On apprenait jeudi que Québec comptait ouvrir une quinzaine de magasins d’ici juillet 2018, et la province pourrait compter jusqu’à 150 succursales dans les prochaines années. Même si elle reconnaît que le gouvernement n’engrangera pas beaucoup de profits avec son projet de loi, la ministre assure que les Québécois ne paieront pas pour l’arrivée du cannabis sur le marché.

«Ce ne sont pas les taxes et les impôts des citoyens qui vont payer pour le cannabis, rassure-t-elle. Ce sont les ventes de cannabis qui vont payer le cannabis. La SQC va contracter une dette envers le gouvernement et, au fur et à mesure qu’elle fera des ventes, va la rembourser.»

Plus restrictif

Contrairement à ce que voudrait permettre le fédéral, Québec n’autorisera pas la production personnelle de cannabis. Un conflit législatif qui pourrait forcer la ministre à revoir son projet de loi s’il devait être contesté devant les tribunaux, puisque dans pareils cas, la loi fédérale prime habituellement sur celle provinciale.

«Nous, on peut être plus restrictifs que le gouvernement fédéral, comme c’est le cas avec la loi sur le tabac, rappelle d’abord la ministre. S’il faut aller devant le tribunal, on va défendre notre loi.»

La loi en bref

Cannabis au volant : tolérance zéro. La présence de THC dans la salive entraînera la révocation du permis de conduire pour une période de 90 jours.

Il sera permis de fumer de la marijuana dans les lieux publics, à quelques exceptions près, dont les terrains d’un établissement de santé ou d’enseignement postsecondaire, ainsi que les parcs pour enfants et les terrains sportifs.

Prix: Québec n’a pas encore tranché, mais les experts proposent entre 7 $ et 10 $ pour contrecarrer le marché noir.

Les produits dérivés de la marijuana (huile, muffin, etc.) ne sont pas visés par la légalisation qui prendra effet le 1er juillet.

Québec interdira les publicités style de vie (comme le Marlboro man pour la cigarette). Seules les publicités informatives seront permises.