Un hiver plus froid avec plus de neige

À quelques semaines du début de l’hiver, les Services météorologiques au Canada, aux États-Unis et en Europe interrogent les superordinateurs pour avoir une idée de la saison froide qui approche. Aurons-nous beaucoup de neige et de tempêtes? Le météorologue Gilles Brien fait le bilan des prédictions et des dernières tendances avec un aperçu exclusif sur l’hiver 2017-2018.

Après un début d’automne marqué par du temps exceptionnellement chaud, les Québécois feraient bien de se munir de pelles, de tuques et de mitaines. Selon les dernières prévisions du Centre météorologique canadien, qui seront rendues publiques le 30 novembre, l’hiver 2017-2018 devrait être plus neigeux et plus froid que l’an dernier.

L’hiver ne sera pas glacial pour autant, car le degré de confiance est élevé que les températures soient au-dessus des normales, confirmant une tendance vers des hivers plus chauds.

Ce retour à un hiver plus traditionnel, après deux hivers très doux, est dû à un refroidissement des eaux à l’équateur, un phénomène météorologique appelé La Nina.

Comme son petit frère le El Nino, La Nina entraîne des impacts sur la circulation des vents au-dessus du Canada, mais si El Nino réchauffe le Québec, La Nina, elle, le refroidit.

Les températures anormalement élevées du lac Supérieur et du lac Michigan vont retarder la formation de glace. L’humidité des Grands Lacs favorisera davantage de dépressions, de nuages et de chutes de neige sur l’ouest du Québec. Les risques de verglas seront aussi plus grands.

Les premières poussées d’air froid de l’Arctique ont été très précoces en Alberta et dans les Prairies cet automne. Edmonton a connu sa première tempête de neige en septembre.

L’arrivée de masses d’air froid sur le Québec ces derniers jours suggère que l’hiver s’installera rapidement. Alors que la première tempête de neige à Montréal tombe à la mi-décembre, un tapis blanc devrait arriver plus tôt cette année dans le Sud québécois.

Les amateurs de Noëls blancs et de sports d’hiver ont de bonnes raisons de se réjouir. Oui, l’hiver sera plus froid. Mais les conditions ne devraient pas être glaciales comme l’hiver 2013-2014.

Même le fameux Farmer’s Almanach, la bible des agriculteurs nord-américains depuis 1792, prédit un hiver plus froid et plus neigeux au Canada dans sa récente édition de 2018.