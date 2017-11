Un nouveau président à la tête du BAPE

Le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) aura un nouveau grand patron à compter de lundi.

Le cabinet de la ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques a annoncé vendredi la nomination de Philippe Bourke au poste de président du BAPE. Sa nomination a été faite par le conseil des ministres à sa séance de mercredi et entrera en vigueur lundi.

«À titre de président du BAPE, il assumera l'administration et la direction générale de l'organisme», a précisé le cabinet de la ministre Isabelle Melançon.

M. Bourke était jusqu’à maintenant vice-président responsable du développement stratégique et des affaires publiques de Réseau Environnement.

«M. Bourke est biologiste de formation et détient une maîtrise en sciences de l'environnement de l'Université du Québec à Trois-Rivières, peut-on lire dans le communiqué gouvernemental. Sa longue feuille de route témoigne de nombreuses années d'expérience comme administrateur au sein d'organisations d'envergure. [...] le choix de M. Bourke s'est fait suite aux recommandations d'un comité indépendant composé de deux membres issus du gouvernement et d'un représentant du public apte à juger des qualités requises pour exercer la fonction de membre du BAPE, ne faisant pas partie de l'administration gouvernementale au sens de la Loi sur l'administration publique et ne la représentant pas.»

Philippe Bourke succède ainsi à Pierre Baril qui avait été nommé à la tête du BAPE en novembre 2012.