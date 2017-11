Une tumeur de 30 livres dans son ventre

Une femme qui pensait avoir simplement pris beaucoup de poids s’est finalement fait retirer du ventre... une tumeur de 30 livres!

Son refus de voir un médecin a bien failli lui coûter la vie.

Nathalie Desrochers-Campeau a choisi de témoigner à l’émission «Denis Lévesque» afin d’éviter à d’autres femmes de vivre un tel cauchemar. Car le phénomène n’est pas aussi isolé qu’on le croit.

Son histoire abracadabrante a commencé à l’âge de 40 ans quand elle a cessé de prendre la pilule contraceptive. «Là, j’ai pris 100 livres. Un moment donné, je me suis vue sur une photo et j’ai dit à mon mari: "ça n’a pas de sens, c’est gros là, j’ai l’air soufflé".»

Elle décide alors de se mettre au régime. Six mois plus tard, elle constate qu’elle perd du poids «de partout, sauf du ventre».

Jamais l’idée qu’elle pouvait être enceinte ne lui a traversé l’esprit. «Non, pas du tout. À cette époque, je vivais dans l’abondance: grosse maison, tout allait bien. Je n’avais plus de médecin de famille et c’était difficile d’en avoir un autre. J’avais les moyens d’aller voir au privé, mais je ne l’ai pas fait, j’ai négligé ça.»

Malgré l’absence de douleur, son ventre de plus en plus gros devenait très lourd. «Et les six derniers mois, je perdais tellement de sang que je ne pouvais même pas marcher. Dès que je marchais, ça tombait, c’était comme une texture de jello. Je prenais ma douche et le bain était rempli», raconte-t-elle.

Mme Desrochers-Campeau, une femme qui de son propre aveu a «une bonne corpulence – je portais du 22-24 ans» –, a enfin pu être vue par le médecin de son mari, qui a accepté de la voir un matin entre deux patients. «Je suis arrivée là à 6h15 le matin et à 2h10 l’après-midi j’ai eu un appel à mon travail me disant: "vous avez 1500 ml de trop dans le sang et il faut vraiment investiguer".»

Elle a subi des «saignées» trois semaines de suite pour se faire enlever cet excédent sanguin. «La masse est comme l’intérieur d’un melon d’eau, c’est une fibre. Donc, cette masse-là, ça vit dans ton corps, ça génère du sang, qui ne sort pas nécessairement où il devrait sortir», relate-t-elle.

La femme dans la quarantaine l’a échappé belle. «C’est dangereux pour des embolies pulmonaires, des crises cardiaques, pour plein de choses. J’ai été chanceuse dans mon parcours d’avoir décidé à temps. Mais j’étais à ma limite.»

