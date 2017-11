Une méga commande soulage Airbus mais la question de l'A380 reste ouverte

Tout le monde attendait l'A380, mais c'est l'A320 qui a marqué les esprits: Airbus a engrangé cette semaine la plus grosse commande de son histoire, mettant au second plan les ennuis judiciaires qui le menacent.

Après une année 2017 jusqu'alors poussive face à Boeing et un A380 toujours dans la disette, Airbus a annoncé lors du salon de Dubaï une commande de 430 moyen-courriers A320neo avec la société américaine d'investissements Indigo Partners, pour un montant de 49,5 milliards de dollars.

Une commande qui met du baume au cœur à l'avionneur, sous le coup d'enquêtes du Parquet national financier (PNF) en France et du Serious fraud office (SFO) en Grande-Bretagne pour des irrégularités sur des transactions, des faits qu'il avait lui-même dénoncés en 2016.

Cette annonce permet aussi d'atténuer la déception autour de l'A380, pour lequel tout le monde attendait une grosse commande. Le suspens avait été attisé par le patron d'Emirates, le cheikh Ahmed ben Saïd Al-Maktoum, qui avait laissé entendre il y a quelques semaines qu'elle pourrait être annoncée lors du salon.

Las, Emirates a bien annoncé une commande, mais pour 40 Boeing 787-10 pour 15,1 milliards de dollars. Une annonce difficile à avaler pour Airbus, car elle remplace en partie celle de 70 A350 annulée il y a un peu plus de trois ans par la compagnie du Golfe.

La commande d'Indigo «est la plus grosse commande de l'histoire d'Airbus», s'est félicité Fabrice Bregier, le directeur général délégué, rappelant que «l'A320 est le fer de lance d'Airbus, c'est le programme le plus profitable» de la gamme.

Sur l'A380, il a reconnu qu'une signature aurait pu intervenir durant le salon. «On l'espérait. On a été tout près», a-t-il indiqué, en ajoutant avoir «bon espoir» de signer avec Emirates d'ici à la fin de l'année.

Pour Airbus, une telle commande permettrait de relancer son vaisseau amiral, qui ne parvient pas à décoller sur le terrain commercial. L'A380 a été commandé à 317 exemplaires depuis son lancement en 2007, et n'a pas engrangé de commande ferme depuis plus de deux ans.

L'avionneur est engagé dans une course contre la montre afin de prolonger la durée de vie du programme. Il table sur une production d'un peu moins d'un exemplaire par mois à partir de 2018, contre 27 en 2015, soit huit à dix années de production. Au total, le programme A380, entré en service en 2007, a coûté entre 18 et 20 milliards d'euros.

Pour certains, cette annonce était le chant du cygne de l'A380, mais d'autres estiment au contraire que la carrière de l'avion pourrait être relancée, alors que les premiers A380 arrivent sur le marché de l'occasion.

«Nous sommes en discussions avec un certain nombre d'acheteurs potentiels, y compris British Airways et d'autres compagnies européennes emblématiques ainsi que des low-cost asiatiques», a indiqué Anselm Gehling, le PDG de Dr Peters, au magazine aéronautique FlightGlobal.

«Un certain nombre de compagnies de fret montrent également de l'intérêt pour une conversion en avion-cargo, y compris l'une des plus importantes du monde», a-t-il ajouté.

Dr Peters est une société allemande qui investit notamment dans des avoirs liés à l'aérien. Elle possède huit A380 exploités par Emirates, Singapore Airlines et Air France.

L'autre clé pour relancer la carrière de l'A380 a été dévoilée par le patron d'Emirates, qui a réclamé d'Airbus de garantir que la production de l'appareil aille au-delà de 10 ans avant de s'engager.

Un peu comme la CSeries de Bombardier, que les compagnies aériennes boudaient, car sa pérennité n'était pas assurée avant l'entrée d'Airbus dans le programme, et qui a enregistré d'importantes commandes depuis.

Pour l'heure, le nombre d'A380 en exploitation vient de dépasser celui des 747 en service dans le monde alors que les sorties de flottes s'accélèrent pour le Jumbo Jet. La dernière concernait l'américaine United, qui a effectué une dernière liaison en 747 après 47 ans de loyaux services.

Et si le mythique gros porteur a été vendu à plus de 1 500 exemplaires sur près de 50 ans, Boeing a mis plus de onze ans à en vendre autant qu'Airbus d'A380 aujourd'hui.

Pour l'heure, c'est donc l'A320, qui fête ses 30 ans cette année, qui offre à Airbus un nouveau succès. L'appareil, qui a hissé Airbus au rang de géant de l'aéronautique, lui permet même d'amplifier son avance sur son rival américain sur le segment moyen-courrier. Toulouse devance Seattle avec plus de 55 % de parts de ce marché.

Surtout, cette commande fait de l'A320, l'un des avions les plus vendus de l'histoire de l'aviation avec plus de 13.700 commandes toutes versions confondues. Et maintient le carnet de commandes d'Airbus, avec 6.645 appareils, à environ neuf années de production.