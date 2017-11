Une pâtisserie infestée de mouches

Infestation de mouches, manque d’hygiène et mauvaise conservation des aliments... La pâtisserie Les Tuileries, à Mont-Royal, a écopé de 5 amendes le même jour après avoir reçu des visites d’inspecteurs à répétition l’an dernier.

«Il y avait une grande présence des petites mouches noires dans l’aire de préparation des aliments au sous-sol. Elles se trouvaient sur les croissants non cuits», ont indiqué les agents de l’inspection des aliments dans l’un de leurs rapports en 2016.

Les insectes se trouvaient partout dans le commerce, sur la tuyauterie surplombant des contenants alimentaires propres, sur les murs et le plafond de l’aire de préparation, sur les tablettes où étaient entreposés divers moules alimentaires ainsi que sur des viennoiseries et des instruments.

Récidives

La pâtisserie située au 1793, boulevard Graham, à Montréal, a été condamnée à payer 5500 $ d’amende le 2 octobre pour présence d’insectes et conservation des aliments à des températures dangereuses pour la santé.

Les inspecteurs de la Division de l’inspection des aliments de la Ville de Montréal ont effectué 6 visites en l’espace d’un an et demi en 2015 et 2016.

Les propriétaires ne semblaient pas prendre les recommandations des inspecteurs au sérieux, la présence de mouches sur les aliments ayant entre autres été observée à chacune des visites.

Conservation des aliments

De plus, de nombreux aliments sensibles à la chaleur étaient conservés à des températures supérieures au 4 °C maximal imposé par les normes du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.

«Dans l’aire à l’arrière de la cuisine, sur une table de travail à température ambiante de la pièce de 28,2 °C, étaient déposées trois quiches végétariennes», indique-t-on.

Une quiche au fromage avait une température interne de 31 °C et deux autres, aux épinards, de 31,5 °C.

On indique aussi qu’aucune étape de nettoyage ne semblait être appliquée aux surfaces de travail.

Les inspecteurs ont même dû faire des recommandations de base dans leur rapport comme «laver avec de l’eau chaude et du savon» et «rincer avec de l’eau chaude ».

Les propriétaires de la pâtisserie Les Tuileries n’ont pas rappelé Le Journal.