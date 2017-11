Barrette accusé de «jouer sur les mots»

Le ministre de la Santé Gaétan Barrette «joue sur les mots» en niant le manque d’ambulances qui aurait mené à deux décès en 24 heures à Québec la semaine dernière, accuse le président de l’Association des travailleurs du préhospitalier (ATPH), Frédéric Maheux.

Le ministre a réfuté, vendredi, le lien de cause à effet entre le manque d’ambulances et les longs délais avant l’arrivée de secours. M. Barrette affirmait que, contrairement aux dires de la partie syndicale, il y avait quatre ambulances en service, et non deux.

L’ATPH a rétorqué par voie de communiqué, samedi, qu’il y en avait bel et bien deux. Frédéric Maheux a précisé que, parmi les quatre ambulances évoquées par M. Barrette, deux d’entre elles étaient en pause-repas, ce qui les rend indisponibles.

«Ce qui compte pour le patient et sa famille, c’est le délai entre l’heure de l’appel et l’heure d’arrivée. On manipule les chiffres ici», a déclaré M. Maheux.

«S’il y avait eu assez de véhicules sur le terrain, nous serions arrivés avant que l’état du patient ne se détériore, parce que le point stratégique le plus proche aurait été couvert, ce qui n’était pas le cas», a-t-il ajouté.

«La pointe de l’iceberg»

Les deux décès qui ont été rapportés jeudi et vendredi ne sont que «la pointe de l’iceberg», croit le président de l’ATPH.

Le ministre Barrette avait pointé du doigt les regroupements de paramédics, en affirmant que d’évoquer ce lien de causalité visait à «discréditer l’organisation des services ou à inquiéter la population».

«Il ne s’agit pas d’inquiéter la population, mais de dénoncer une situation inacceptable et dangereuse», a réagi Frédéric Maheux.

M. Barrette avait du même coup rappelé que les paramédics étaient en moyens de pression, eux qui sont sans contrat de travail depuis le 31 mars 2015. Une insinuation qui n’a pas plu à la présidente du Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches, Ann Gingras.

«Nous intervenons régulièrement sur la question depuis 2003, les paramédics ne sont quand même pas en négociation depuis plus de 15 ans!» s’est-elle offusquée.