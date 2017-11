Des musulmanes veulent combattre les préjugés à Québec

Sans surprise, les tristes événements du 29 janvier étaient sur toutes les lèvres, samedi, lors de l’activité «À livres ouverts» du CIUSSS de la Capitale-Nationale pour favoriser le vivre ensemble et encourager le dialogue entre la communauté musulmane et la population.

Dans des rencontres d’une quinzaine de minutes, à la bibliothèque Monique-Corriveau, sur la route de l’Église, les citoyens étaient invités à «emprunter» un «livre vivant» pour engager une discussion.

Parmi les participants, Souheila Djaffer, 42 ans, a raconté avoir vécu comme une «gifle» la tuerie de la mosquée. Si l’élan de solidarité qui a suivi a eu l’effet d’un baume, quelque chose a changé ce jour-là, avance-t-elle. «Ça nous a fait du bien, mais la peur est restée quand même, parce que si c’est arrivé une fois, on ne sait pas si c’est un acte isolé ou si quelqu’un pourrait faire la même chose», a-t-elle exprimé.

Peur d’aller au guichet

Comme elle, d’autres femmes ont parlé du sentiment d’insécurité qui les a longtemps rongées après la tragédie. Elles déplorent qu’une minorité de personnes soient hostiles à leur présence, une situation qu’elles attribuent largement à une méconnaissance de leur religion.

De son côté, Naila Khalil a témoigné que la peur l’habitait même dans les activités les plus banales comme aller au guichet automatique, après la tragédie. Puis, le temps a fait son œuvre. «Je regardais [autour de moi] en me disant que, peut-être, une autre personne allait me faire quelque chose. C’était angoissant, mais ensuite, je suis revenue à mon quotidien», a confié la femme de 32 ans.

Une autre femme, Khadija Zahid, a souligné qu’une carte à puce était désormais nécessaire pour accéder au Centre culturel islamique de Québec (CCIQ). Du jamais vu dans une mosquée, selon elle.

Outre la triste tragédie, les participantes ont saisi l’occasion pour faire tomber quelques opinions préconçues. Elles ont notamment discuté du port du voile, un choix personnel et assumé, ont-elles dit, ou encore de la difficulté à se trouver un emploi ou à faire reconnaître ses diplômes. Plusieurs hommes ont aussi participé à l’activité et discuté de leur réalité avec le public, qui s’est déplacé en grand nombre.

Commémoration

Présent pour cette journée spéciale, le cofondateur du CCIQ, Boufeldja Benabdallah, a salué l’initiative du maire Régis Labeaume, qui souhaite commémorer dans la «sobriété» le premier anniversaire de l’attentat, en janvier prochain. Une rencontre est d’ailleurs prévue lundi entre les représentants de la mosquée, les instances municipales et le Conseil national des musulmans canadiens.

M. Benabdallah a fait le souhait que l’accent soit mis, lors de cet événement, sur l’épreuve des veuves, enfants et rescapés de la tragédie. «Il ne faut pas que ce soit juste un show médiatique, il faut qu’il y ait quelque chose qui [en] ressorte», a-t-il dit.