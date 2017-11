Des services plus rapides aux élèves en difficulté

Le ministre de l'Éducation Sébastien Proulx a annoncé samedi l'abolition de la validation des codes pour l'obtention du financement des élèves handicapés ou ayant des troubles graves du comportement.

Par conséquent, les commissions scolaires pourront répondre dès maintenant aux besoins spécifiques de ces élèves, qui devaient parfois attendre jusqu’au printemps suivant la rentrée scolaire avant de recevoir des services additionnels.

«L'abolition de la validation des codes permettra de placer les intérêts et le bien-être des élèves au centre des priorités des écoles, des commissions scolaires et du ministère» de l'éducation, a déclaré M. Proulx, par voie de communiqué.

Le nouveau modèle de financement des élèves en difficulté fait partie des amendements apportés aux règles budgétaires de l'année scolaire 2017-2018. Il devrait assurer un financement prévisible aux commissions scolaires et un accès plus rapide aux services adaptés pour les élèves ciblés.

La Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ) et l'Association provinciale des enseignantes et enseignants du Québec (APEQ-QPAT) ont bien accueilli l’initiative.

«Cette nouvelle façon de faire va dans le sens d'une plus grande reconnaissance du jugement professionnel des enseignants et c'est une bonne nouvelle. Il s'agira maintenant de s'assurer que ça se traduise concrètement dans les milieux, avec un niveau de services suffisant», a commenté Josée Scalabrini, présidente de la FSE-CSQ.

«Cette décision favorisera un accès plus tôt aux services pour certains élèves, et permettra aux milieux d'avoir une vision à plus long terme, a ajouté Sébastien Joly, président de l'APEQ. Nous sommes en mesure d'apprécier ces changements positifs à leur juste valeur, tout en restant vigilants quant aux effets de leur application dans les écoles.»