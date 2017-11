«Il me reste encore plein de choses à dire»

Fini les filtres et les vérités embellies pour Lise Dion. À 62 ans, l’humoriste n’a plus le temps d’enrober la réalité. Elle dit ce qu’elle pense, sans gêne et sans détour. « Chu rendue là, annonce-t-elle, utilisant le titre de son prochain one-woman-show. Et c’est tellement libérateur. »

« Quand tu as passé le cap des 60 ans, tu n’as plus le goût de perdre ton temps. On dit que quand on vieillit on n’a plus de filtre. C’est vrai. Et ça fait tellement du bien », confie Lise Dion, un large sourire se dessinant sur ses lèvres.

Cette affirmation servira de point d’ancrage pour Chu rendue là, son prochain one-woman-show (le quatrième de sa carrière) qu’elle promènera à travers la province dès le printemps prochain. Au programme, anecdotes, observations et réflexions sur la réalité de Lise Dion et sur ses préoccupations, telles que la vieillesse, ses impatiences, sa famille, son chien et autres sujets de prédilection usuels.

Oui, Lise Dion a vieilli. Mais elle n’a « rien perdu de son mordant », promet-elle. Et c’est ce qu’elle tiendra à prouver avec cette nouvelle offre, encouragée dans cette démarche plus incisive par sa metteuse en scène Josée Fortier.

« La première fois qu’on s’est rencontrées, elle m’a dit : “Tu sais, Lise, ton public est capable d’en prendre beaucoup plus que tu penses”. Alors ça a guidé mon écriture. Aujourd’hui, j’ose », relate la comique.

« La switch à bitch »

C’est d’ailleurs une Lise Dion pleinement épanouie et assumée qui s’est entretenue avec Le Journal, au début du mois, pour parler de son tout nouveau one-woman-show. L’après-midi tirant à sa fin, ­l’humoriste sirote un verre de vin tout en se livrant, sans détour. Déjà, la « nouvelle » Lise Dion se discerne, sereine.

« Je suis contente d’être rendue à mon âge. Pas pour le physique, mais pour ma tête. Je me regarde à la télé et je me dis : tabarouette, je vieillis. C’est vrai. Mais la tête va tellement bien. J’ai envie de faire le party, de goûter à de nouvelles choses, à de nouveaux vins, d’essayer de nouveaux restaurants. Je veux mordre dans la vie », confie-t-elle, les yeux pétillants.

« À 62 ans, il me reste encore plein de choses à dire. Et je sais comment je veux les dire. À ma manière, avec les yeux de celle que je suis aujourd’hui, à 62 ans », ajoute-t-elle.

L’humoriste se risquera même à « mettre la switch à bitch » lorsqu’elle remontera sur scène. Mais avec parcimonie, avise-t-elle.

« Je ne veux quand même pas faire peur à mon public », plaisante-t-elle.

Fidèles depuis 30 ans

« Mon public. » L’expression revient régulièrement au cours de notre rencontre avec Lise Dion. Et c’est avec beaucoup d’affection que l’humoriste parle de ses fans, fidèles depuis aujourd’hui 30 ans. Et, au fil de ces trois décennies et du million de billets vendus à travers la province, une complicité évidente s’est tissée entre l’idole et les fans. Voilà pourquoi Lise Dion est aussi fébrile à l’idée de remonter sur scène, près de trois ans après la fin de sa dernière tournée.

« Je connais mon public presque autant que lui me connaît. Pour eux, je ne suis pas Lise Dion ; je suis juste Lise. Ils viennent passer une soirée avec moi plutôt que de simplement me voir en spectacle. Retrouver mon public, c’est comme aller souper chez quelqu’un que je n’ai pas vu depuis longtemps », confie-t-elle.

Lise Dion amorcera sa tournée Chu rendue là en mai prochain. Elle sera ensuite de passage à la salle Albert-Rousseau de Québec du 18 au 20 octobre 2018, et au Théâtre St-Denis de Montréal du 14 au 17 novembre 2018.

Garder sa place

Elle a beau avoir vendu un million de billets, gagné des poignées de statuettes dorées et rempli les salles de la province pendant trois décennies, Lise Dion l’avoue sans gêne : elle a peur d’être déclassée, de perdre sa place au profit de la nouvelle génération d’humoristes. Une crainte qu’elle entend bien utiliser comme moteur pour son prochain spectacle. « J’ai le goût que les jeunes s’aperçoivent que je ne suis pas une has-been », confie-t-elle.

« Quand je vois la jeunesse pousser, c’est certain que ça fait peur. La dernière chose dont j’ai envie, c’est que les gens se disent : “Lise Dion est moins drôle. Elle vieillit”. Ça serait très difficile. Yvon Deschamps, lui, a réussi à bien vieillir, comme un bon vin. Il s’est retiré alors que les gens avaient encore envie de le voir. Et c’est ce que j’aimerais faire », poursuit Lise Dion.

Les fans peuvent tout de même se rassurer : l’humoriste ne pense pas à la retraite. À l’écouter, il serait d’ailleurs surprenant que Chu rendue là s’avère être sa dernière tournée. Oui, Lise Dion évoque le désir de « penser à une vieillesse sereine »... mais pas de se retirer.

« Je regarde Janette Bertrand, une femme de 92 ans qui a toute sa tête, qui vient de sortir un nouveau livre... C’est très inspirant. Et je me dis qu’il me resterait donc encore au moins 30 ans pour tout accomplir ce que je veux », sourit-elle.

Car des défis, Lise Dion souhaite continuer à s’en lancer. Un prochain livre ? Un prochain tournage ? Lise Dion l’ignore, du moins pour le moment.

« Je n’y pense pas tout de suite. Je veux me concentrer sur un projet à la fois », explique-t-elle.

Pour l’amour de la scène

Et les rêves, dans tout ça ? ­Questionnée à ce sujet, Lise Dion admet que sa carrière lui a déjà permis d’en réaliser de nombreux.

« Ça pourrait s’arrêter demain et je serais aux anges. Tout ce qui m’est arrivé, c’est déjà au-delà de mes espérances. J’ai réalisé des choses auxquelles je n’avais même pas pensé avant », ajoute-t-elle.

En effet, la carrière de Lise Dion s’est déclinée en plusieurs arcs auxquels elle n’aspirait pas à ses débuts, il y a 30 ans. Humoriste, bien sûr, elle a également fait ses preuves à titre de metteuse en scène, comédienne et auteure. Mais, du moins pour l’instant, c’est sur la scène qu’elle prévoit concentrer ses énergies, sans jamais lui tourner le dos.

« Il n’y a rien de plus jouissif que la scène. Le feeling de sentir la vague de rire traverser toute une salle de spectacle... il n’y a pas une drogue qui peut procurer cette sensation. Ça fait 30 ans que je fais ce métier et, juste à en parler, j’en ai des frissons », conclut Lise Dion.