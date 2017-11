La chasse à l'homme se poursuit à Champlain

La Sûreté du Québec (SQ) est toujours à la recherche, samedi matin, d'un homme armé d'un fusil de chasse qui se serait livré à des voies de fait contre une amie dans la région de Champlain, en Mauricie.

Vendredi, la police a lancé une vaste chasse à l'homme peu après 5 h pour tenter de mettre la main au collet d'un homme de 45 ans après une dispute qui a mal tournée. La SQ n'a pas lésiné sur les moyens pour retrouver le suspect, allant jusqu'à ratisser la région avec un hélicoptère et à faire appel au Groupe tactique d'intervention.

«Depuis hier soir, il y a des effectifs supplémentaires qui sont assignés au secteur de Champlain pour voir si on pourrait localiser le suspect. Il y a des surveillances de menées, il y a des adresses qui nous intéressent qu'on surveille aussi. C'est de cette façon-là qu'on poursuit l'enquête dans le but de l'arrêter», a expliqué la porte-parole de la SQ Éloïse Cossette, en entrevue à TVA Nouvelles.

Vendredi, le suspect avait été repéré dans un secteur boisé, alors qu'il cherchait à fuir la police. Il n'avait toutefois pas pu être appréhendé à cette occasion.

«On va le localiser. [...] C'est sûr qu'on va procéder à son arrestation», a assuré la sergente Cossette samedi matin.

Le suspect, un homme de 45 ans, est «très bien connu» des policiers.

Il mesure 5' 10'' et pèse 190 lb. Il a les cheveux bruns rasés, les yeux verts et pourrait avoir une barbiche. Au moment de fuir, il portait un manteau bleu et des bottes beiges lui montant jusqu'au mollet.

Sa victime, une femme âgée dans la trentaine, a subi des blessures mineures et se portait bien samedi matin, a précisé la porte-parole.