«La Voix Junior»: place aux six finalistes

À la veille de la grande finale, en direct, de la seconde saison de «La Voix Junior», les six finalistes dressent un bilan de leur expérience et de ce qu’ils ont appris durant cette aventure.

Alyssa Ly-Mandeville

12 ans, Montréal

Équipe Marc Dupré

Alyssa est satisfaite de son parcours dans l’émission, elle qui a fait tourner les coachs dès les premières secondes de son audition à l’aveugle. «Il y a de très bonnes personnes qui m’entourent et, grâce à elles, j’ai vécu une belle expérience de vie et un parcours amusant. Au début, je ne me trouvais pas assez confiante. J’ai maintenant plus d’assurance et j’ai aussi plus de plaisir à chanter devant le public».

Marc Dupré lui a beaucoup appris durant cette expérience. «Marc me disait toujours: ¨n’aie pas peur, amuse-toi. J’ai réussi à l’écouter. Toute l’aventure de «La Voix Junior» s’est faite dans le plaisir. Je suis contente qu’il ait vu quelque chose en moi et qu’il me prenne dans son équipe.»

La jeune Montréalaise ne s’attend à rien pour la finale. «Le chant reste ma passion première. Ce n’est pas grave si je ne gagne pas; je ne pensais déjà pas me rendre aussi loin.»

Angélie St Amand

13 ans, Dieppe (N.B)

Équipe Marc Dupré

COURTOISIE OSA IMAGES ET TVA

Même après avoir fait retourner les trois coachs en même temps aux Auditions à l’aveugle, Angélie ne pensait pas aller aussi loin dans l’aventure. «Je me suis fait beaucoup d’amis et être en finale est vraiment incroyable pour moi. Il faut juste suivre sa passion et faire ce que ton cœur te dit de faire, et ça marche!»

Elle ne tarit pas d'éloges à l'endroit de Marc Dupré, son coach qui lui a apporté beaucoup. «Il m’a vraiment donné de très bons conseils, je me suis amélioré autant du côté de l’interprétation, comme de l’attitude et la confiance sur scène. Marc savait que j’étais capable de mettre de la force dans ma voix et il m’a appris à laisser sortir ce qu’il y avait à l’intérieur de moi, de montrer une facette plus émotive de ma voix.»

Angélie ne sait pas à quoi s’attendre lors de la finale. «Je pense que le direct va me donner une énergie supplémentaire, et puis, je suis contente car je vais retrouver mes amis des autres étapes que je n’ai pas vus depuis longtemps.»

Une chose est certaine, qu’elle gagne ou pas, la musique fera toujours partie de la vie d’Angélie.

Silya Kacel

14 ans, Laval

Équipe Marie-Mai

COURTOISIE OSA IMAGES ET TVA

Silya Kacel affirme avoir vécu un des plus merveilleux moments de sa vie à «La Voix Junior». «C’était vraiment un accomplissement pour moi. J’ai rencontré plein d’autres amis qui ont la même passion que moi et j’ai pu chanter avec des professionnels.»

Silya est aussi consciente d’avoir été un exemple pour d’autres jeunes qui doivent vivre avec un handicap. «Beaucoup me disent que je suis un modèle d’espoir et de persévérance pour certains jeunes qui vivent avec des déficiences. Ça me fait plaisir de leur donner de l’espoir et de leur montrer que tout est possible.»

L'adolescente affirme d’ailleurs qu’elle a dû prendre tout son courage pour aller aux préauditions, mais le résultat en a valu la peine. «Marie-Mai m’a donné confiance en moi, elle m’a appris à ne plus me juger et m’a inspiré pour aller toujours plus loin. Elle est un modèle pour moi.»

Sydney Lallier

10 ans, Granby

Équipe Marie-Mai

COURTOISIE OSA IMAGES ET TVA

À seulement 10 ans, Sydney Lallier a déjà toute une personnalité et une assurance incroyable. «Je n’étais pas préparé pour participer à quelque chose d’aussi gros, mais j’ai fait du mieux que je pouvais. C’était quand même assez facile pour moi dans ma tête.»

L’admiration que Marie-mai lui renvoie la galvanise et la rassure. «Marie-Mai me met beaucoup en confiance. Elle m’a montré que je ne suis pas juste capable de faire du rap, je peux aussi chanter. Maintenant, je veux que les gens le sachent.»

Sydney avoue avoir hâte à la finale, surtout pour remonter sur la scène. «Gagner n’est pas vraiment un but. En même temps, ça ne fait pas longtemps que je chante et je n’ai jamais rien perdu jusqu’à maintenant. Je suis très compétitive, je veux toujours gagner. Je pense que je suis capable de gagner avec beaucoup d’efforts. Mais si ça n’arrive pas, je vais être contente pour les autres.»

Clara Lévesque

13 ans, Montréal

Équipe Alex Nevsky

COURTOISIE OSA IMAGES ET TVA

Même si Clara Lévesque est habituellement assez confiante, «La Voix Junior» l’a un peu déstabilisée. «C’est la première fois que je doutais de moi. Je n’avais jamais participé à un concours aussi grand. Je suis heureuse que les gens aient pu découvrir quelque chose en moi que je ne savais pas que j’avais.»

Alex Nevsky lui a permis de voir son talent à travers ses yeux, sans forcément se comparer aux autres. «Chaque fois que je travaille avec lui, il m’apprend quelque chose de nouveau. Il m’a expliqué que c’est parfois plus beau de rester dans sa zone de confort, sans tout le temps vouloir en faire plus, et je ne dois pas avoir peur de chanter doucement. Surtout, il faut se dire que chaque voix a sa qualité.»

Clara prévient que sa prestation en finale risque d’être sa meilleure à vie. «La chanson que j’ai choisie pour la finale est la meilleure, et j’ai vraiment hâte de montrer ce que je peux faire avec ma voix.»

Alexandre Picard

14 ans, Montréal

Équipe Alex Nevsky

COURTOISIE OSA IMAGES ET TVA

Contrairement à l’année dernière, où aucun coach ne s’était retourné, Alexandre Picard est fier de son travail cette saison. «Je suis soulagé d’être rendu au direct et très excité. Je voulais montrer à tout le monde qu’il faut toujours persévérer, quoi qu’il arrive.»

Travailler avec Alex Nevsky lui a aussi permis de beaucoup progresser. «Il m’a appris à me faire confiance et à faire confiance au public. Au début, j’avais peur que tout le monde me rabaisse, mais il faut laisser ça de côté et se concentrer sur le plaisir.»

Alexandre aimerait remporter la finale, mais il se sent déjà gagnant d’avoir pu se rendre aussi loin. «Je veux faire carrière dans la musique. L’émission m’a ouvert les yeux; on n’a rien sans rien. Il faut travailler fort et toujours croire en ses rêves et en son potentiel.»

Alexandre pense même déjà tenter sa chance à «La Voix» dans quelques années.