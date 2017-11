Le Forum de Davos présidée par des femmes en 2018

Le Forum économique mondial (WEF) qui se tient chaque année à Davos, en Suisse, sera exclusivement présidé par des femmes l’an prochain, une première en 47 ans.

La composition a été dévoilée au début de la semaine par le Forum. Aucun homme ne figure dans la liste, et ce, pour la première fois depuis 1971.

Les coprésidentes Christine Lagarde, Sharan Burrow, Fabiola Gianotti, Isabelle Kocher, Ginni Rometty, Chetna Sinha et Erna Solberg définiront donc l'ordre du jour et le programme du sommet, qui réunit quelque 3000 leaders du monde représentant une centaine de pays.

«Les coprésidentes représentent à la fois les secteurs public et privé, les organisations internationales, les syndicats, les universités et la science, ainsi que la société civile et l'entrepreneuriat social», a-t-on fait savoir.

Le 48e Forum économique mondial (WEF) se tiendra du 23 au 26 janvier 2018. Il explorera «les causes des multiples fractures politiques, économiques et sociales de la société mondiale», tout en tentant de trouver des solutions.

«Ce sera une réunion annuelle unique, riche, préparée par des groupes de travail d'experts qui présenteront également des sessions géopolitiques percutantes, dont beaucoup seront vues par des millions de citoyens dans le monde», a indiqué Borge Brende, président du Forum économique mondial.