Le grand retour des jeux de société

Les jeux de société connaissent un regain de popularité auprès du grand public, selon deux intervenants du milieu. Une occasion de se réunir pour certains, une façon de s’évader pour d’autres.

«Tout ce qui est jeu à l’extérieur de son écran d’ordinateur, je pense que c’est tendance. Les gens sont toujours sur les téléphones et travaillent avec un ordinateur. Lorsqu’on joue, on essaie de déconnecter et ça permet de créer des liens avec ses amis et sa famille», croit l’un des promoteurs du Salon du jeu et du jouet, Nicholas Hallet.

Le Salon, dont la troisième édition se termine dimanche au Centre de foires, permet de saisir la mesure de cet engouement. Environ 10 000 visiteurs sont attendus ce week-end et une soixantaine d’exposants sont sur place, une affluence qui est constamment à la hausse depuis les débuts de l’événement, affirme M. Hallet.

Redécouvrir

«Les gens apprennent à redécouvrir le jeu de société. Les gens veulent essayer, voir ce qui se fait de nouveau», constate le copropriétaire du resto-pub ludique La Revanche, Dany Simard.

Le Salon du jeu et du jouet réunit sur le même plancher différents types d’expérience, allant de la réalité virtuelle aux jeux d’évasion en passant par les drones. Un programme qui suscitait des doutes dans le milieu du jeu de société.

«Quand on a lancé le salon, les exposants du milieu du jeu de société avaient peur de se faire étouffer par les exposants du jeu vidéo. Et finalement, ce sont les jeux de société qui rejaillissent vraiment. Étrangement, c’est aussi ce que les visiteurs aiment le plus et ce qu’ils ont eu le plus d’intérêt à découvrir», confirme Nicholas Hallet.

«Dans ma famille à Noël, c’est une semaine de jeux de société avec tout le monde ! On est toute la gang à jouer pendant trois ou quatre jours sans arrêt», raconte Max, qui essayait un jeu en compagnie de ses amis Jonathan et Stéphanie.

De vieilles consoles comme le bon vin

Malgré toutes les nouvelles technologies dans le domaine du jeu vidéo et les graphiques frôlant la réalité, nombreux sont les nostalgiques pour qui les consoles d’un autre temps restent indétrônables.

Les consoles GameCube, Atari, Super Nintendo et autres se côtoyaient à travers la trentaine de téléviseurs à écran cathodique au Salon du jeu et du jouet.

«C’est toute ma jeunesse ça ! J’arrivais de l’école et je jouais à ça, je ne faisais pas mes leçons. C’est une relique !», dit Marc Vincent, entrecoupant sa partie du jeu NHL 1994 pour contempler la console Genesis avec laquelle il joue.

Rétro vs moderne

Le lancement de ces consoles remonte à il y a 20, 30, voire 40 ans. Et pourtant, certains y trouvent davantage leur compte que dans les consoles dernier cri.

«C’est dur de retrouver la même sensation maintenant avec les jeux actuels », avoue Michaël, en s’affairant sur une console Super Nintendo.

«Tout ce qui est rétro, c’est attirant. Ça nous ramène dans notre enfance et notre adolescence », explique Marc Vincent.