Le nettoyage va bon train, assure TransCanada

Le nettoyage du terrain contaminé par une fuite de pétrole survenu jeudi le long de l'oléoduc Keystone va bon train, assure TransCanada.

Dans un communiqué émis vendredi, l'entreprise a expliqué avoir déployé environ 75 personnes qui travaillent «24 heures sur 24» pour nettoyer les dégâts causés par le déversement d'environ 5000 barils à Marshall County, dans le Dakota du Sud. Notamment, des spécialistes en environnement, des métallurgistes et des ingénieurs ont été dépêchés sur les lieux pour évaluer la situation.

L'entreprise a précisé que le déversement était «maîtrisé» et que la population ne courrait «aucun risque».

«Nous prenons cet incident très au sérieux et nous travaillons avec les agences fédérales et de l'État», a précisé TransCanada, qui n'a toujours pas indiqué quelle est la cause de la fuite.

Cette dernière a forcé l'entreprise à fermer son oléoduc temporairement. Celui-ci permet d'acheminer du pétrole depuis l'Alberta jusqu'aux raffineries du sud des États-Unis, sur une distance de 4324 kilomètres. Il a permis de transporter 1,5 milliard de barils de pétrole depuis 2010, selon l'entreprise.

Au printemps dernier, le président américain Donald Trump a donné son feu vert au projet Keystone XL, qui prévoit l'agrandissement de l'oléoduc déjà existant. Ce projet avait été bloqué par son prédécesseur, l'ancien président Barack Obama, qui estimait qu'il ne «servirait pas l'intérêt national des États-Unis».