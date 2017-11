Malcolm Young du groupe AC/DC est décédé

Le rockeur Malcolm Young, un des fondateurs du groupe AC/DC, est mort à 64 ans.

«C'est avec une profonde tristesse que AC/DC doit annoncer aujourd’hui le décès de Malcolm Young», peut-on lire dans un message publié sur la page Facebook du groupe.

«En tant que frère, c’est difficile d’exprimer ce qu’il a été pour moi durant ma vie. Le lien qui nous unissait était unique et très spécial», a ajouté le frère du disparu, Angus Young.

«Malcolm souffrait de démence depuis plusieurs années et il est décédé en paix, avec sa famille à ses côté», précise le groupe dans un autre message.

«Avec un dévouement et une implication énorme, il était la force derrière le groupe. Guitariste, compositeur et visionnaire, il était un perfectionniste et un homme unique. Il est toujours resté ferme sur ses positions et a fait et dit exactement ce qu’il voulait. Il était fier de tout ce qu’il entreprenait. Sa loyauté envers les fans était insurpassable.