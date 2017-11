Les Canadiens peu impressionnés par la gestion économique de Trudeau

Les Canadiens ne sont guère impressionnés par la gestion de l'économie mise de l'avant par le gouvernement de Justin Trudeau, indique un sondage Nanos Research.

Selon ce coup de sonde, mené pour le compte de l'agence Bloomberg, à peine 25 % des Canadiens accordent une bonne note au gouvernement libéral sur le plan de l'économie, contre 36 % qui jugent négativement sa performance et 36 % qui l’estiment moyenne.

Ainsi, alors que le Canada mène en termes de croissance économique parmi les pays du G7 et que le taux de chômage recule au pays, c'est plutôt l’important déficit budgétaire de près de 30 milliards $ qui semble retenir l'attention de la population.

En effet, pas moins de deux Canadiens sur cinq, soit 40 %, ont affirmé que la réduction du déficit devrait être la priorité numéro 1 d’Ottawa. Vingt et un pour cent des répondants croient plutôt que ce sont les programmes sociaux qui doivent être la priorité des libéraux, 19 % optent pour les infrastructures, 18 % pour des réductions d’impôt et 1 % pour une réduction du fardeau fiscal des entreprises.

Parmi les autres questions qui retiennent l’attention des Canadiens, deux ans après l’élection de Justin Trudeau, on retrouve les prix de l’habitation, un point qui est important pour 88 % des répondants, devant l’écart entre les riches et les pauvres (84 %) et la capacité de payer son hypothèque ou d’effacer ses dettes alors que les taux d’intérêt grimpent ou doivent continuer d’augmenter (81 %).

Le sondage a été réalisé auprès de 1000 Canadiens, du 4 au 7 novembre. Sa marge d’erreur est de 3,1 %, 19 fois sur 20.