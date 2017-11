Moments magiques pour des dizaines d’enfants malades

Des enfants malades de la région de Montréal ont profité ce samedi d'un moment féérique: ils ont pu sortir de l’hôpital pour assister au défilé du père Noël.

Une cinquantaine d'enfants ont ainsi pu quitter leur chambre pendant quelques heures et rencontrer le père Noël

Pour la maman d’Abigaëlle, qui a sept ans et qui est hospitalisé, un événement du genre permet un «retour à la normalité».

«[Ça permet] d’avoir une vie normale, comme tous les autres enfants, dit-elle en entrevue avec TVA Nouvelles. On ne "focusse" pas sur la maladie, on "focusse" sur le plaisir, le temps des Fêtes; c’est joyeux. On apprécie.»

La petite fille a d’ailleurs hâte de voir le père Noël pour pouvoir lui dire «Je t’aime».

Pour la 21e année consécutive, plus d’une centaine d’employés du service de transport ambulancier Urgences-santé se sont mobilisés pour assurer les déplacements des jeunes. Plusieurs bénévoles se sont aussi impliqués pour leur permettre de vivre ce moment magique.

«On essaie de leur faire penser à autre chose. C’est ce qu’on veut, leur faire vivre la magie de Noël, aujourd’hui, en les amenant participer au défilé du père Noël au centre-ville», a dit Benoît Garneau d’Urgences-santé, en entrevue à LCN.

«Ça demande une grande logistique. Ça fait plusieurs semaines qu’on travaille là-dessus. Chaque année, c’est la même chose, on a 11 ambulances et cinq autobus de Bell Horizon, des partenaires comme Medicar, pour permettre au plus grand nombre de patients d’avoir du plaisir aujourd’hui et d’oublier un petit peu ce qui se passe dans leur vie», a ajouté M. Garneau, flanqué en studio de la mascotte Rescousse, qui prenait part elle aussi au défilé.

Les enfants malades et les familles sont installés devant le magasin La Baie d’Hudson, dans une estrade chauffée et ils ont droit à un cadeau offert par l’Armée du Salut.

Près de 200 000 personnes, petits et grands, devaient assister au défilé.

-D'après les informations de Kariane Bourassa