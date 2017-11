Taylor Swift n’a pas dit son dernier mot

Taylor Swift s’apprête à lancer son sixième album studio, dont les deux premiers extraits connaissent déjà un grand succès. L’occasion est tout indiquée pour revenir sur le parcours spectaculaire de cette chanteuse de charme devenue vedette mondiale.

Taylor Swift n’a plus rien de la midinette qui se faisait arracher le micro par un Kanye West en furie lors des MTV Video Music Awards de 2009.

Montée sur scène pour cueillir le prix du meilleur vidéoclip d’une artiste féminine, l’interprète de You Belong With Me s’était vue bousculée par le rappeur, frustré que Beyoncé n’ait pas raflé la précieuse statuette. Cet incident, qui figure désormais dans les annales de la télévision, illustre à merveille le chemin parcouru par cette auteure-compositrice-interprète native de la Pennsylvanie. Douze ans après avoir attiré l’attention d’un producteur dans le café de Nashville où elle grattait la guitare, celle qu’on surnomme Tay-Tay connaît aujourd’hui une carrière jalonnée de succès que personne, pas même un rappeur au sommet de son arrogance, n’oserait désormais remettre en question.

Rendez-vous avec la gloire

Nombreuses sont les jeunes filles qui écrivent des chansons en rêvant de faire carrière dans l’industrie musicale, mais peu d’entre elles parviennent à s’attirer les faveurs d’une maison de disques. Taylor Swift n’a pas laissé passer sa chance. Encouragée par ses parents et soutenue par le producteur Scott Borchetta, la chanteuse s’est adjoint les services d’auteurs renommés pour lancer un premier album éponyme à la sauce country en octobre 2006. Cette romantique aux boucles d’or chantant ses peines d’amour en grattant sa guitare n’a pas tardé à séduire un public adolescent. D’un album à l’autre, elle a amorcé un virage pop, ce qui lui a permis de conquérir un nombre grandissant de fans et de faire son entrée dans le cercle fermé des valeurs sûres de l’industrie musicale. «C’est difficile de mettre une étiquette sur mon évolution, mais je suis heureuse qu’il y en ait une. J’aime peindre avec différentes couleurs», expliquait-elle à un journaliste du Daily Beast en 2012.

Forte de ses nombreux succès, la star est aujourd’hui une joueuse de taille avec laquelle il vaut mieux entretenir de bonnes relations. La toute-puissante entreprise Apple l’a appris à ses dépens en 2015 quand elle a voulu s’abstenir de payer des redevances aux artistes pendant la période d’essai gratuite de sa plateforme d’écoute musicale. «Nous ne vous demandons pas d’iPhone gratuits. S’il vous plaît, ne nous demandez pas de vous fournir notre musique sans compensation», a écrit Taylor dans une lettre ouverte. Quelques heures plus tard, la multinationale changeait son fusil d’épaule et acceptait de payer son dû, permettant du même coup à l’interprète de Red de gagner le respect de ses pairs.

Leçon de marketing

La sortie de l’album Reputation démontre à quel point la chanteuse est une experte de la mise en marché. Quelques jours avant d’annoncer l’arrivée de son sixième opus, Taylor a fait table rase des différents comptes qu’elle possède sur les réseaux sociaux, suscitant une curiosité sans pareille auprès de ses fans. Le 23 août, elle annonçait la sortie d’un premier extrait pour le lendemain. La chanson Look What You Made Me Do, portée par un vidéoclip dans lequel on voit notamment la star croquer des diamants, a connu un succès immédiat. Non seulement la jeune femme a réussi son passage de la country à la pop, mais elle maîtrise parfaitement l’art de se renouveler. Les experts en marketing la citent fréquemment en exemple, louant son goût du risque et sa fine compréhension de la nature humaine. Les fans de Taylor, qui ont évolué avec elle, se reconnaissent dans ses chansons et aiment spéculer sur l’identité des personnes à qui les paroles sont destinées. L’interprète de Shake It Off n’a pas la réputation de mâcher ses mots, ayant compris qu’une touche de bisbille peut parfois faire des merveilles.

Une plume vengeresse

Nombreux sont les ex-amoureux de Taylor Swift qui ont eu droit à leur chanson. Jake Gyllenhaal, Harry Styles, Joe Jonas, John Mayer et Calvin Harris, pour ne nommer que ceux-là, ont tous subi les foudres de la star. En mettant en mots ses peines, la chanteuse trouve un écho chez ses fans, qui se reconnaissent dans ses déboires amoureux. «La raison pour laquelle j’écris des chansons n’a jamais changé, a-t-elle confié au Daily Beast. Pour moi, elles sont comme une bouteille à la mer: je les envoie dans le monde en espérant que la personne à qui elle s’adresse se sente concernée.»

La chanteuse Katy Perry, avec qui Taylor est en froid depuis plusieurs années, en aurait certainement beaucoup à dire sur le sujet. Nombreux sont ceux qui croient que la pièce Bad Blood, tirée de l’album 1989, lui était adressée. Cependant, le fait de vivre sous les projecteurs n’est pas sansinconvénient. Échaudée àplusieurs reprises par les médias, notamment lors de son flirt de quelques mois avec l’acteur Tom Hiddleston, Taylor a choisi de demeurer discrète au sujet de sa récente histoire d’amour avec le Britannique Joe Alwyn, qu’elle fréquenterait depuis l’automne 2016. En dépit des efforts de Tay-Tay pour demeurer à l’abri des projecteurs, la chanson Gorgeous, un extrait de l’album Reputation, a rapidement étéassociée à sa nouvelle flamme.

Girl power!

Après des années à subir l’opprobre des âmes bien-pensantes, le féminisme a de nouveau la cote. «Quand j’étais jeune, je ne comprenais pas que le simple fait de dire que les femmes et les hommes devraient pouvoir aspirer aux mêmes droits et aux mêmes opportunités était féministe. Dans la société et dans la culture, le féminisme était associé à une haine des hommes», a mentionné Taylor au Daily Beast. La jeune femme attribue son éveil féministe à son amitié avec Lena Dunham, auteure de la série Girls et militante convaincue.

Confrontée au DJ David Mueller, qu’elle accusait de lui avoir agrippé le postérieur lors d’une séance photo réalisée en juin 2013 dans un aréna de Denver, au Colorado, la jeune femme a livré un témoignage sans faille et a remporté la poursuite qu’elle avait déposée contre lui. «Je ne permettrai pas à votre client de me faire sentir comme si c’était ma faute, parce que ce n’est absolument pas le cas», a-t-elle répondu avec aplomb à l’avocat de Mueller lors de son passage à la barre. Après avoir remporté un dollar symbolique en dommages et intérêts, celle qui a offert 250 000 $ à la chanteuse Kesha pour appuyer son combat contre le producteur Dr. Luke, qu’elle accuse de viol, a annoncé qu’elle s’impliquerait davantage auprès des organismes venant en aide aux victimes féminines d’agression sexuelle. Aujourd’hui âgée de 27 ans, Taylor Swift ne compte pas utiliser sa voix uniquement pour chanter ses déboires amoureux, mais aussi pour donner du pouvoir à toutes celles qui n’en ont pas.

Taylor Swift en chiffres

- Taylor a vendu plus de 42 millions d’albums, dont 30 millions aux États-Unis.

- 24 heures après la sortie du vidéoclip de la chanson «Look What You Make Me Do», 43,2 millions de personnes avaient visionné la vidéo.

- 104 millions de personnes la suivent sur Instagram et 85,6 millions sur Twitter

- À 25 ans, elle a figuré sur la liste des 100 femmes les plus puissantes au monde élaborée par le magazine Time, devançant la chancelière allemande Angela Merkel.

- En 2016, la chanteuse a amassé la somme record de 170 millions de dollars.

- Deux de ses vidéoclips ont été vus plus de deux milliards de fois sur YouTube.