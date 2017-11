Un voyage à Cuba rempli de mauvaises surprises

Des vacances à Varadero, à Cuba, se sont plutôt mal passées pour une femme de Saint-Sauveur...

Marie-Thérèse Sévigny se plaint de ne pas avoir reçu la chambre d'hôtel pour laquelle elle avait payé. La chambre en question ne ressemblait pas du tout à ce que l'agente de voyage lui avait présenté.

La dame, habituée aux tout-inclus, a réservé son escapade dans le sud à la dernière minute, avec un départ le lendemain. Son séjour au Sun Sirenas Coral, un hôtel classé «quatre étoiles», lui a coûté 580$.

«Quand on a levé les couvertes, on a vu que les taies d’oreillers n’étaient pas propres. Quand on a enlevé les taies, c’est là qu’on a vu que les oreillers étaient moisis, plein de bavures et de gouttes de sang», raconte Marie-Thérèse Sévigny, qui en était à son 16e voyage à Cuba.

«Les draps étaient sales, le plancher était sale, la salle de bain n’avait pas d’allure! Il n’y avait même pas d’eau», ajoute-t-elle.

Après s’être plaint à la réception, on lui a proposé une chambre du même acabit. Après un refus de sa part, l’hôtel l’a finalement relocalisée dans un autre édifice près de la plage en la faisant toutefois payer ce surclassement d’un peu plus de 400$.

L’agence de voyages Constellation, avec qui a fait affaire Marie-Thérèse Sévigny, a répondu qu’il ne fallait pas s’attendre à du grand luxe lorsqu’on débourse 580$ dans une telle destination.

La cliente déçue estime toutefois cet argument fallacieux : «lorsqu’on achète un manteau de fourrure à rabais, on s’attend quand même à avoir un manteau de fourrure».