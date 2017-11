«Une des plus belles expériences de ma carrière», -Michel Louvain

Michel Louvain a conservé très peu de souvenirs du premier des trois concerts qu’il a donnés en avril dernier avec l’Orchestre symphonique de Québec. Envahi par la nervosité, le chanteur qui fête ses 60 ans de carrière avoue bien candidement en avoir perdu de grands bouts.

«J’avais un trac fou. J’étais tellement nerveux que je n’ai rien entendu. J’ai habituellement sept musiciens derrière moi et, là, j’en avais 71», a-t-il révélé lors d’un entretien.

Le chanteur de 80 ans ne se souvient même pas d’avoir entendu les violons qui étaient tout juste derrière lui.

«À la fin du spectacle, les musiciens m’ont demandé comment j’avais trouvé ça et je leur ai dit que je n’avais rien entendu. Le chef d’orchestre David Martin m’a dit qu’il restait deux autres concerts et que j’allais pouvoir me reprendre», a-t-il relaté.

Michel Louvain a lancé vendredi un album double sur lequel figure l’intégralité de ce spectacle. Un disque où l’on retrouve un hommage à Charles Trenet, ses coups de cœur des années 1960 et ses succès, avec Buenas noches mi amor, Mourir pour toi, Lison, Louise, Linda, Sylvie et l’incontournable La Dame en bleu. Le répertoire est semblable à celui qu’il présente en spectacle, depuis deux ans, avec ses musiciens.

Derrière une fenêtre qui donne sur la Grande Allée, à Québec, le chanteur âgé de 80 ans est fier du produit fini. Il déballe l’album qu’il n’a pas encore écouté, disant se sentir comme un bébé qui reçoit son premier jouet.

«À la fin des concerts, plusieurs musiciens de l’Orchestre symphonique sont venus me demander de se faire photographier avec moi. Ils étaient contents de m’avoir accompagné avec des musiques qu’ils ne sont pas habitués à jouer. C’est certainement [autre chose] que du Tchaïkovski ou du Chopin. C’était flatteur d’entendre ça», a-t-il indiqué.

«Trois jours de rêve»

Cette aventure symphonique, une première pour le chanteur, est l’une des plus belles expériences de sa carrière.

«Ce fut trois jours de rêve et j’étais déçu, à la fin, que ça se termine. ­J’aurais fait ça durant une semaine», a-t-il confié.

Le chanteur originaire de Thetford Mines avoue qu’il enviait tous les artistes qui se produisaient avec l’Orchestre­­­ symphonique de Montréal.

«J’en parlais à ma gérante et je me disais que ça devait être le fun de jouer avec 65 musiciens. Les années ont passé et il n’y a pas eu de suite, jusqu’à cette proposition pour un concert avec l’OSQ. Je peux aujourd’hui me vanter de l’avoir fait trois fois et je vais vivre ça à nouveau avec une supplémentaire le 6 octobre 2018», a-t-il lancé.

Michel Louvain a enregistré deux albums en spectacle. Deux disques qui, coïncidence, ont été enregistrés au Grand Théâtre de Québec.

«Québec, c’est mon château fort. Ma carrière a débuté à Québec, j’ai chanté avec l’OSQ et le Festival d’été m’a fêté le jour de mon 80e anniversaire. Toutes des choses qui m’arrivent après 60 ans de carrière et auxquelles je ne m’attendais pas. Je me demande parfois pourquoi toutes ces belles choses m’arrivent. Je suis encore émerveillé», a-t-il dit.

À la dernière minute

Michel Louvain a appris à la dernière minute, durant la répétition, la veille du premier spectacle, que les concerts avec l’OSQ seraient enregistrés.

«Je pensais que ce serait pour les archives. C’est deux ou trois mois plus tard, lorsqu’on m’a contacté pour aller faire des retouches en studio, que c’était vrai. J’apprends toujours tout à la dernière minute», a-t-il fait savoir.

Repos en Floride

Après son spectacle du 25 novembre à la Salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts et celui du 3 décembre à Saint-Hyacinthe, le chanteur entrera dans une longue période de congé. Il passera trois mois dans son condominium en Floride. Trois mois où il ne fera pas grand-chose.

«J’ai donné 82 spectacles avec ma dernière tournée et je suis fatigué. Je suis un peu au bout de ma corde. Je m’en vais recharger ma batterie. J’en ai besoin», a-t-il mentionné.

Avec un agenda déjà bien rempli pour l’année 2018, Michel Louvain entend poursuivre tant que la santé sera au rendez-vous.

«Je suis un peu le Charles Aznavour du Québec, a-t-il laissé tomber, évoquant son idole qui monte toujours sur les planches à 93 ans. Je vais faire comme lui. Je prends ça un jour à la fois et, lorsque la santé ne sera plus là, j’accrocherai mon micro.»

Michel Louvain sera en spectacle avec ses musiciens le 25 novembre à la Place des Arts et le 3 décembre au Centre des arts Juliette-Lassonde, à Saint-Hyacinthe.