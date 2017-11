Charbon : Ottawa n’entend pas bannir les exportations vers les États-Unis

Même s’il s’oppose aux nouvelles politiques américaines concernant le charbon, Ottawa n’a pas l’intention de bloquer les exportations canadiennes du minerai vers nos voisins du Sud.

«Nous ne bannirons pas les exportations de charbon, mais nous savons que nous devons réduire la pollution dans l’avenir», a expliqué la ministre fédérale de l’Environnement, Catherine McKenna, en entrevue à CTV News.

La ministre n’hésite toutefois pas à dire que le président Donald Trump fait «fausse route» en encourageant l’utilisation du charbon.

Fait méconnu : le Canada dispose d’importantes réserves de charbon, les cinquièmes en importance sur la planète. On dénombre plus de 20 mines au pays, dont la plupart sont situées dans l’Ouest. Il s’agit d’une industrie de 5 milliards $ par année.

La ministre McKenna a tenu à préciser que le charbon canadien exporté aux États-Unis sert surtout aux fabricants d’acier, pour en hausser la teneur en carbone, et non pas aux centrales de production électrique, qui sont polluantes.

Le Canada s’est engagé à stopper l’emploi du charbon dans les centrales électriques situées sur son territoire d’ici 2030. On compte plusieurs de ces centrales en Alberta et en Ontario. Quelque 56 millions de tonnes de charbon sont utilisées chaque année au Canada pour produire de l’électricité.

«Nous savons que (les changements climatiques) sont causés par les humains, a poursuivi Mme McKenna à CTV. Le charbon est le carburant fossile le plus polluant, et nous devons l’abandonner. Il suffit de regarder les images de la Chine ou de l’Inde pour y voir des villes qui étouffent littéralement à cause du charbon.»