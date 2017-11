Des nœuds papillon pour chats et bien plus au Salon des Artist-o-Chats

Des nœuds papillon pour donner du style à son chat: c'est l'une des trouvailles que les amoureux des félins ont pu faire au salon des Artist-o-Chats qui se déroulait en fin de semaine au centre Pierre-Charbonneau, à Montréal.

Jean-Philippe Richard a créé son entreprise Pépito le Chat en mai 2016. Il confectionne lui-même des nœuds papillon de motifs et tissus variés, un accessoire mode qu'il affectionne particulièrement. «J'ai parti ça parce qu'il y avait beaucoup d'accessoires pour chiens, et les chats étaient un peu délaissés, même s'ils ont beaucoup de vêtements,» explique-t-il.

Pépito le chat vend ses colliers assortis d'un nœud au prix de 25$ et renouvèle sa collection chaque saison. En vedette présentement : sa collection de Noël.

Le «meilleur» salon

Jean-Philippe Richard considère que le salon des Artist-o-Chats est le meilleur pour son entreprise, laquelle fait affaire habituellement en ligne. «Maintenant avec internet, ça devient un peu froid. Donc, il y a beaucoup de personnes qui préfèrent se déplacer et moi j'aime ça parce que ça me permet d'échanger avec eux», dit-il. Ses clients lui montrent même des photos de leurs chats pour qu'il les aide à choisir un nœud approprié à la couleur de leur pelage.

La fondatrice du salon des Artist-o-Chats, Geneviève Lesage, souligne que la popularité de l'évènement, qui en est à sa quatrième édition, germe naturellement de la passion commune des artisans et des visiteurs pour leurs bêtes à poil : «la majorité des artisans nous disent que c'est leur meilleur salon parce que c'est leur clientèle : les amoureux des chats.»

En tout, ce sont plus de 50 artisans et 3000 visiteurs qui ont participé au salon, une réussite selon Geneviève. Les kiosques débordaient d'articles à l'effigie du félin: des articles de cuisine, des vêtements, des imprimés, des bijoux et des objets déco.

«Plus qu'une mode»

Audrey St-Arneauld, illustratrice et propriétaire de La positive, considère que le stéréotype de «la vieille madame avec quinze chats» a perdu des plumes avec le temps, en partie grâce à des initiatives comme le salon, lequel donne de la visibilité aux artistes locaux. «C'est plus qu'une mode. Au début, les chats étaient vus comme un peu quétaines, mais là c'est comme acceptable de vraiment aimer les chats,» souligne-t-elle.

«On est beaucoup de ''cat ladies'' bien assumées» plaisante Marie-Andrée Dionne, propriétaire des Nonochoux, une entreprise de peluches en laine.