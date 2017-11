Des sujets moins épineux pour la 5e ronde de négociations

Étant donné les négociations très difficiles dans le cadre du renouvellement de l’ALENA, les négociateurs ont préféré se pencher sur de petits détails plus faciles à régler pour la cinquième ronde de pourparlers qui se déroule à Mexico.

Pour cette nouvelle séance de discussions, les chefs de délégations de chaque pays sont absents. L’enjeu de la gestion de l’offre, qui divise profondément le Canada et les États-Unis, est également mis de côté pour être plutôt abordé en 2018.

«C'est très sage d'avoir décalé à l'hiver la conclusion souhaitée du renouvellement de l'ALENA», affirme l’ancien ministre Raymond Bachand, négociateur en chef pour le Québec.

Dans une entrevue à TVA Nouvelles, il explique que ce sont pour l'instant les sujets les moins épineux qui sont abordés, comme les échanges entre les PME et les entreprises.

«Est-ce qu'on peut réduire la paperasse pour les PME? demande-t-il. Est-ce qu'on peut avoir une inspection ou deux inspections pour les projets agricoles, les produits pharmaceutiques?»

Au départ, le Canada, les États-Unis et le Mexique voulaient conclure un accord avant la fin de l'année, mais les négociations doivent se poursuivre au moins jusqu'en mars.

«Ça, c'est bon pour tout le monde, ajoute M. Bachand. Ça permet de réfléchir. Le fait que le Canada et le Québec, on ait dit non à leurs demandes, ça réveille les milieux économiques américains. La Chambre de commerce des États-Unis et les autres disent: "Oups! Il y a peut-être un vrai conflit. Il ne faut pas laisser le président nuire à nos relations commerciales."»

Selon différents experts, le temps pourrait effectivement jouer en faveur du Canada. C'est ce que souhaitent de nombreuses industries, comme les producteurs de volaille du Québec.

«Surtout à cause des subventions agricoles qui sont accordées aux États-Unis, c'est un tout autre système, affirme Pierre-Luc Leblanc, président des Éleveurs de volailles du Québec. On sait aussi que la gestion de l'offre, ce n’est pas un système qui est subventionné directement.»

«On va défendre bec et ongles la gestion de l'offre au Canada, un modèle familial qui évite de faire des surplus pour les exportations», renchérit Laurent Lessard, ministre de l’Agriculture.

La stratégie du Canada ne change pas.

«Nous, on refuse de même engager la discussion sur la gestion de l'offre avec la position américaine», souligne Raymond Bachand.

Peu importe le déroulement des négociations, Québec martèle le même message: le commerce entre les États-Unis et la province ont des effets bénéfiques des deux côtés de la frontière, qui représentent 88 milliards de dollars.