Jean-François Parenteau quitte l’Équipe Coderre pour se joindre au comité exécutif

TVA Nouvelles a appris que le maire de l’arrondissement de Verdun, Jean-François Parenteau, abandonne la formation politique de Denis Coderre, deux semaines à peine après la tenue de l’élection.

Selon nos informations, il a été recruté par Valérie Plante au sein du nouveau comité exécutif. M. Parenteau siégera désormais comme indépendant, tant au conseil de ville que dans son arrondissement. Toujours selon nos sources, il doit hériter des dossiers de l’approvisionnement et du service aux citoyens au sein du comité exécutif qui sera dévoilé lundi matin par la nouvelle mairesse dans le cadre d’une conférence de presse.



Des sources ont indiqué à TVA Nouvelles que la nouvelle mairesse et son équipe ont cependant essuyé cinq ou six refus de la part d’élus de l’opposition. Ces derniers ont en effet rejeté la proposition de l’administration Plante-Dorais de siéger sur le comité exécutif parce qu’ils étaient en désaccord avec cette condition de siéger comme indépendant et quitter leur parti politique. Imposer une telle condition n’est pas juste, estiment certains observateurs qui ont préféré garder l’anonymat, alors que d’autres croient que cette approche est intelligente et met la partisanerie de côté. Le comité exécutif devrait par ailleurs contenir 13 membres, en incluant la mairesse.



Rappelons que le comité exécutif de la Ville de Montréal a la responsabilité de préparer divers documents, au nombre desquels figurent les budgets, les règlements, etc., qui sont soumis à l’approbation du conseil municipal.



Les pouvoirs décisionnels du comité exécutif ont notamment trait à l’octroi de contrats ou de subventions (selon les montants), à la gestion des ressources humaines et financières, des approvisionnements et des immeubles. Il peut aussi recevoir d’autres pouvoirs délégués par le municipal.