La grande finale présentée ce dimanche: qui sera «La Voix Junior»?

La deuxième saison de «La Voix Junior» se termine dimanche, à partir de 19 h, à l’occasion de la grande finale présentée en direct à l’antenne de TVA. Les vedettes de cette ultime émission sont les six finalistes qui peuvent encore rêver d’être choisis par le public.

Pour débuter la soirée, les deux finalistes des trois équipes vont s’affronter en chantant chacun une pièce, avant que le public élise le champion de chaque clan.

Pour l’équipe d’Alex Nevsky, on retrouve Clara Lévesque, une auteure-compositrice-interprète qui a une grande maturité pour son âge, et Alexandre Picard, le résilient, qui a montré qu’on peut transformer son destin quand on n’abandonne pas ses rêves.

Les protégés de Marc Dupré sont Alysson Ly-Mandeville, une voix puissante et exceptionnelle, et Angélie St Amand, qui est une véritable boule d’émotion.

Enfin, pour l’équipe de Marie-Mai, Silya Kacel, une fille très inspirante qui chante aussi bien le lyrique que la pop, se mesurera à Sydney Lallier, la plus jeune finaliste, qui est une prodigieuse rappeuse et une chanteuse impressionnante.

Pour leurs prestations, les candidats vont aller puiser dans une variété de styles musicaux, de Julien Clerc à Eminem, en passant par Lara Fabian et Pink.

Des surprises

Stéphane Laporte, producteur associé de l’émission, a levé le voile sur les surprises qui attendent les téléspectateurs de cette grande finale en direct. «Charles Kardos, le gagnant de la première saison de «La Voix Junior», va venir chanter une toute nouvelle chanson que lui a écrite Alex Nevsky, son ancien coach. Il va chanter avec Alex et avec les six finalistes.»

Le chanteur français Tibz est aussi un invité de la soirée. «Il va bien évidemment interpréter son succès «Nation», mais il va aussi chanter la chanson thème de «La Voix Junior» avec les trois coachs et les 45 candidats qui ont participé à l’émission, cette saison», a ajouté M. Laporte.