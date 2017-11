Les superhéros de «Justice League» déçoivent au box-office

«Justice League» s'est hissé en tête du box-office nord-américain malgré un résultat jugé décevant pour le premier week-end d'exploitation du nouvel opus de DC Comics, selon les chiffres provisoires de la société spécialisée Exhibitor Relations.

L'alliance tant attendue des superhéros formée par Batman (Ben Affleck), Wonder Woman (Gal Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fischer) et Flash (Ezra Miller) a engrangé 96 millions de dollars de recettes depuis vendredi, une contre-performance pour cette superproduction qui aurait coûté 250 millions de dollars selon des estimations de la presse.

Le réalisateur Zack Snyder fait moins bien que lors du lancement de son précédent film sorti l'année dernière, «Batman v. Superman», devenu un blockbuster malgré les critiques assassines.

La comédie sentimentale «Wonder», qui raconte la scolarisation d'un enfants atteint d'une malformation avec Julia Roberts, Owen Wilson et Jacob Tremblay, se place en deuxième position avec 27 millions de dollars pour son premier week-end.

«Thor: Ragnarok», estampillé Marvel, est relégué à la troisième place. Mais ce troisième opus des aventures du dieu nordique de la foudre et du tonnerre, incarné par l'Australien Chris Hemsworth, continue son beau parcours avec 21,7 millions de dollars pour son troisième week-end d'exploitation, et un total de plus de 247 millions aux États-Unis et au Canada.

Sortis il y a deux semaines, la comédie «Very Bad Dads 2» et la nouvelle adaptation du roman policier d'Agatha Christie «le Crime de l'Orient Express» sont quatrième et cinquième. Le duo formé par Mark Wahlberg et Will Ferrell a engrangé 14,8 millions de dollars pour un résultat cumulé de 50,5 millions. L'enquête du détective Hercule Poirot a rapporté 13,8 millions de dollars, pour un total de 51,7 millions depuis sa sortie.